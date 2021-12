Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot und Hebel-Depot.



Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an. Die Kompetenzfelder sind in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Rheuma und Schmerzen, Infektionen und HIV-Erkrankungen, urogenitale Erkrankungen, Atemwegsbeschwerden, Augen- und Stoffwechselleiden sowie Krebserkrankungen. Die Produkte des Unternehmens sind in über 150 Ländern rund um den Globus erhältlich. (13.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Pharmagiganten Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Übernahmekarussel im Biotechsektor drehe sich wieder schneller. Am heutigen Montag habe Pfizer bei Arena Pharmaceuticals zugeschlagen. Der US-Pharmakonzern werde das US-Biotechunternehmen für 6,7 Milliarden Dollar oder 100 Dollar je Aktie übernehmen. Am Freitag sei das Papier mit 49,94 Dollar aus dem Handel gegangen.Das Portfolio von Arena umfasse verschiedene und vielversprechende therapeutische Kandidaten im Entwicklungsstadium in der Gastroenterologie, Dermatologie und Kardiologie. Es würden derzeit einige Phase-2- und Phase-3-Studien laufen."Die geplante Übernahme von Arena ergänzt unsere Fähigkeiten und unser Know-how im Bereich Entzündungen und Immunologie, einem Pfizer-Innovationsmotor", habe Mike Gladstone, Global President & General Manager bei Pfizer Inflammation and Immunology, gesagt. "Unter Nutzung der führenden Forschungs- und globalen Entwicklungskapazitäten von Pfizer planen wir, die klinische Entwicklung von Etrasimod für Patienten mit immuninflammatorischen Erkrankungen zu beschleunigen."Arena habe ein umfangreiches Entwicklungsprogramm für den Produktkandidaten Etrasimod aufgebaut, darunter zwei Phase-3-Studien bei Colitis ulcerosa (UC), ein Phase-2/3-Programm bei Morbus Crohn, ein geplantes Phase-3-Programm bei Atopischer Dermatitis und laufende Phase-2-Studien bei eosinophiler Ösophagitis und Alopecia areata. BioNTech einen der weltweit wichtigsten Impfstoffe im Portfolio. Zudem habe Pfizer zuletzt auch mit Paxlovid auf der Medikamentenseite für Aufsehen sorgen können. UBS-Analyst Colin Bristow gehe davon aus, dass das Mittel im kommenden Jahr 14 Milliarden Dollar in die Kassen des US-Pharmakonzerns einspielen könnte. "Der Aktionär" habe die Aktie von Pfizer vor einem Jahr bei 30,18 Euro zum Kauf empfohlen. Mittlerweile liege das Papier mehr als 50 Prozent in Front.Gewinne laufen lassen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Pfizer-Aktie. (Analyse vom 13.12.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech und Pfizer.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.