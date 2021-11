Börsenplätze Pfizer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

43,54 EUR -0,55% (16.11.2021, 15:22)



NYSE-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

49,65 USD -0,16% (15.11.2021, 22:10)



ISIN Pfizer-Aktie:

US7170811035



WKN Pfizer-Aktie:

852009



Ticker-Symbol Pfizer-Aktie:

PFE



NYSE-Symbol Pfizer-Aktie:

PFE



Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an. Die Kompetenzfelder sind in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Rheuma und Schmerzen, Infektionen und HIV-Erkrankungen, urogenitale Erkrankungen, Atemwegsbeschwerden, Augen- und Stoffwechselleiden sowie Krebserkrankungen. Die Produkte des Unternehmens sind in über 150 Ländern rund um den Globus erhältlich. (16.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Pharmaunternehmen Pfizer vergebe Lizenzen an Generikahersteller für die Herstellung seines Covid-Medikaments. Welche Firmen das seien, werde die Organisation Medicines Patent Pool (MPP) entscheiden, habe ein Sprecher von Unitaid am Dienstag in Genf berichtet.Der Pfizer-Wirkstoff PF-07321332 solle Covid-19-Patienten vor einem schweren Verlauf der Krankheit bewahren. Das Unternehmen habe Anfang November positive Ergebnisse einer Phase-III-Studie bekannt gegeben und sei dabei, Zulassungen zu beantragen.Mit den Lizenzen sollten Hersteller in 95 Ländern, in denen 53 Prozent der Weltbevölkerung leben würden, in die Produktion einsteigen können. Wie teuer das Medikament werde oder welcher Preisunterschied zwischen Original- und Generika-Produkt bestehen werde, sei noch nicht bekannt. Solange die WHO-Klassifizierung der Corona-Pandemie als "Notlage von internationaler Tragweite" bestehe, bekomme das Unternehmen keine Lizenzgebühren und auch danach zumindest aus den ärmsten Ländern nicht.Der konservative Pharma-Wert bleibt eine solide Halteposition, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Pfizer-Aktie. (Analyse vom 16.11.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link