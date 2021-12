Der SVB Leerink-Analyst, Geoffrey Porges, gehe von einem potenziellen Umsatz von 24 Milliarden US-Dollar für kommendes Jahr aus. Für das Jahr 2023 sei er mit rund 33 Milliarden US-Dollar nochmals optimistischer. (Analyse vom 28.12.2021)



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an.



München (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Hohe Infektionszahlen und die Furcht vor einer Ausbreitung der Omikron-Variante erschweren den Kampf gegen die Corona-Pandemie, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung zu der Aktie von Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE).Bislang habe es wenige Möglichkeiten gegeben sich vor Corona zu schützen. Neben den Impfstoffen, welche nicht bei jeder Person aufgrund von beispielsweise Immunschwäche hätten verwendet werden können, habe es hauptsächlich "Social Distancing" gegeben. Nun könnten jedoch die Coronapillen kommen, welche vor Krankenhausaufenthalten und schweren Krankheitsverläufen schützen sollten.Dabei sei ein großer Vorteil der Arznei, dass sie voraussichtlich auch gegen neue Virusmutationen wie Omikron wirksam sein sollte. Denn im Gegensatz zu den Antikörper Präparaten würden die neuen antiviralen Medikamente nicht auf die mutationsfreudigen Spike-Proteine des Virus, sondern auf Enzyme setzen, welche die Vervielfältigung der Viren in den Zellen steuere, wie das "Handelsblatt" berichtet habe.An sich seien antivirale Medikamente gegen Corona nichts Neues. So habe bereits im Oktober 2021 der US-Pharmakonzern Merck Sharp & Drohme verkündet, einen Durchbruch mit dem Wirkstoff "Molnupiravir" erzielt zu haben. Dieser solle jedoch laut mehreren Tests nur einen Schutz von 30 bis 50 Prozent vor schweren Krankheitsverläufen, Krankenhausaufenthalten und Todesfällen bieten. Zusätzlich sei dieser Wirkstoff lediglich bei Hochrisikopatienten getestet worden.Deswegen sähen aktuell viele Experten den US-Branchenriesen Pfizer Inc. in der Führungsrolle mit ihrem Wirkstoff "Paxlovid". Dieser solle einen Schutz von 90% bei Hochrisikopatienten und rund 70% bei normalen Patienten bieten, wie mehrere Tests gezeigt hätten. Aufgrund der positiven Testresultate habe das Medikament am 22.12.2021 bereits die Notfallzulassung der US-Arzneimittelaufsicht FDA erhalten. BioNTech , welches bereits dem Impfstoffmarkt gegen das Coronavirus dominiere. Entsprechend sähen zunehmend Analysten den US-Pharmakonzern im kommenden Jahr in einer führenden Position im Bereich Covid-Arzneimittel. Denn aktuell seien noch keine Konkurrenten, welche so breit aufgestellt seien, in Sicht.Der größte Abnehmer von Pfizer seien aktuell noch die USA. Diese hätten sich bereits im Voraus rund zehn Millionen Packungen zu einem Preis von 530 US-Dollar gesichert. Zahlreiche weitere Staaten würden jedoch bereits Interesse zeigen. So habe der Pfizer-Chef Albert Bourla jüngst in seinem Interview mit CNBC verkündet, es gäbe praktisch keine Regierung, die noch nicht angerufen habe. Um dieser großen Nachfrage standzuhalten, würden aktuell rund eine Milliarde Dollar für den Ausbau der Kapazitäten für "Paxlovid" investiert. Somit habe auch die geplante Produktionsmenge für kommendes Jahr von jüngst 50 Millionen Einheiten auf rund 80 Millionen Einheiten angehoben werden können.Experten würden davon ausgehen, dass diese Antiviralen Medikamente im nächsten Jahr eine sehr viel größere Rolle spielen würden als bisher angenommen und den Pharmakonzernen deutliche zweistellige Milliardenerlöse einbringen könnten. Medikamente in Tablettenform hätten dabei den Vorteil, dass sie auf wesentlich breiterer Basis eingesetzt werden könnten als die Antikörperwirkstoffe. Die Antikörperwirkstoffe könnten praktisch lediglich im Krankenhaus verabreicht werden, was für viele Patienten schon zu spät sei. Tabletten hingegen könnten bereits nach festgestellter Infektion vorbeugend eingenommen werden.Die Hoffnung sei, dass Covid-Patienten die neuen Wirkstoffe künftig schnell nach Symptombeginn fünf Tage lang einnehmen könnten und damit das Risiko für schwere Verläufe erheblich reduzieren würden. So würden sich Infektionswellen bedeutend besser beherrschen lassen und die Zahl der Krankenhauseinlieferungen reduziert werden. Damit würde die Pflegebranche massiv entlastet.