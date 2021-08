Börsenplätze Pfizer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

42,90 EUR +3,05% (23.08.2021, 16:38)



NYSE-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

50,645 USD +3,95% (23.08.2021, 16:24)



ISIN Pfizer-Aktie:

US7170811035



WKN Pfizer-Aktie:

852009



Ticker-Symbol Pfizer-Aktie:

PFE



NYSE-Symbol Pfizer-Aktie:

PFE



Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an. Die Kompetenzfelder sind in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Rheuma und Schmerzen, Infektionen und HIV-Erkrankungen, urogenitale Erkrankungen, Atemwegsbeschwerden, Augen- und Stoffwechselleiden sowie Krebserkrankungen. Die Produkte des Unternehmens sind in über 150 Ländern rund um den Globus erhältlich. (23.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Arzneimittelherstellers Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) unter die Lupe.Bewegung in Sachen Übernahme im Biotech-Sektor: Pfizer greife nach dem Onkologie-Spezialisten Trillium Therapeutics für satte 2,26 Mrd. Dollar. Die Aktie der AKTIONÄR-Alt-Empfehlung explodiere im vorbörslichen US-Handel und nähere sich damit dem Gebot von Pfizer an.Pfizer lege je Trillium-Therapeutics-Aktie 18,50 Dollar auf den Tisch. Zum Vergleich: Am Freitag habe der Biotech-Titel den Handel noch bei 6,09 Dollar beendet und bei 5,80 Dollar sogar noch ein neues 52-Wochen-Tief erreicht. So schnell könne sich das Blatt wenden.Der Pharma-Gigant zahle damit eine Prämie von 118 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten 60 Tage. Im Vergleich zum Schlusskurs vom Freitag betrage der Aufschlag sogar über 200 Prozent.Pfizer habe einen guten Zeitpunkt abgepasst, um sich Trillium Therapeutics einzuverleiben. Denn der Börsenwert des Unternehmens sei im schwachen Umfeld für Biotech-Aktien kräftig gesunken. DER AKTIONÄR erwarte, dass die Übernahmeaktivitäten im Sektor hoch bleiben dürften.Die Pfizer-Aktie bleibt trotz des vielversprechenden Deals aktuell nur eine Halteposition, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link