Börsenplätze Pfizer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

28,45 EUR -0,39% (19.02.2021, 16:02)



NYSE-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

34,4401 USD -0,35% (19.02.2021, 15:49)



ISIN Pfizer-Aktie:

US7170811035



WKN Pfizer-Aktie:

852009



Ticker-Symbol NYSE Pfizer-Aktie:

PFE



Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE) ist ein weltweit vertretener US-Pharmakonzern mit Hauptsitz in New York. Als führendes forschendes Pharmaunternehmen steht Pfizer seit über 160 Jahren für die erfolgreiche Erforschung und Entwicklung von innovativen Arzneimitteln. Im Ranking der 20 Unternehmen mit den weltweit höchsten Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E) stand im Jahr 2011 Pfizer an vierter Stelle.



Pfizer konzentriert sich mit seinen weltweit rund 90.000 Mitarbeitern auf Erforschung, Entwicklung und Vertrieb von innovativen Medikamenten. Die Aktivitäten des Konzerns unterteilen sich in: Rezeptpflichtige Medikamente und Rezeptfreie Produkte. Der Geschäftsbereich Tiergesundheit agiert seit Februar 2013 als eigenständiges Unternehmen unter dem Namen Zoetis. Pfizer wurde 2012 von Novartis als weltgrößtes Pharmaunternehmen abgelöst. (19.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Pharmagiganten Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE) unter die Lupe.Umfangreiche Untersuchungen von Corona-Toten würden nach Angaben des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf die positive Wirkung von Blutverdünnungsmitteln bestätigen. Bekannte und oft angewendete Medikamente dieser Klasse seien unter anderem Xarelto vom DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Unternehmen Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) und Eliquis vom US-Pharma-Konzern Pfizer."Zwar haben unsere Obduktionen der Verstorbenen gezeigt, dass die Covid-19-Erkrankten trotz der Gabe von Blutverdünnungsmitteln noch Blutgerinnsel in den Lungenschlagadern aufweisen konnten", habe der Leiter des Instituts für Rechtsmedizin, Benjamin Ondruschka, am Donnerstag gesagt. In der statistischen Auswertung hätten sich aber längere Überlebenszeiten seit einer Therapieumstellung gezeigt.Bereits im Mai vergangenen Jahres sei bei den Hamburger Obduktionen aufgefallen, dass Covid-19 zu ungewöhnlich vielen Thrombosen und Lungenembolien führe. Daraufhin seien die bundesweit geltenden Behandlungsleitlinien geändert worden. Seitdem werde Ärzten empfohlen, Patienten nach individueller Risikoeinschätzung mit einem Blutverdünnungsmittel zu behandeln.Die Therapie von Corona-Patienten mit Blutverdünnern erweise sich als vielversprechend. Allerdings sollte das nur begrenzte Auswirkungen auf die Umsätze von Pfizer und Bayer haben. Für den AKTIONÄR bleibt die Aktie von Pfizer aus Dividenden-Gesichtspunkten interessant, um Bayer sollten Anleger weiter einen Bogen machen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.02.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link