Börsenplätze Pfizer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

41,705 EUR +9,89% (05.11.2021, 13:45)



NYSE-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

43,85 USD -2,16% (04.11.2021)



ISIN Pfizer-Aktie:

US7170811035



WKN Pfizer-Aktie:

852009



Ticker-Symbol Pfizer-Aktie:

PFE



NYSE-Symbol Pfizer-Aktie:

PFE



Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an. Die Kompetenzfelder sind in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Rheuma und Schmerzen, Infektionen und HIV-Erkrankungen, urogenitale Erkrankungen, Atemwegsbeschwerden, Augen- und Stoffwechselleiden sowie Krebserkrankungen. Die Produkte des Unternehmens sind in über 150 Ländern rund um den Globus erhältlich. (05.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Arzneimittelherstellers Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach Merck & Co sorge auch der US-Pharma-Gigant Pfizer mit einem Corona-Mittel für Furore. Die Aktie gewinne vorbörslich satte neun Prozent. Für die Papiere von Merck & Co hingegen sei das keine gute Nachricht, denn das Unternehmen bekomme Konkurrenz für das Corona-Mittel Molnupiravir.Wie Pfizer am Freitag berichte, habe Ritonavir (Paxlovid) das Risiko einer Krankenhauseinweisung oder eines Todesfalls bei nicht hospitalisierten Hochrisiko-Erwachsenen um satte 89 Prozent im Vergleich zum Placebo reduzieren können.In der Gruppe mit dem Corona-Mittel von Pfizer habe es keine Todesfälle gegeben, in der Placebo-Gruppe hingegen zehn. Pfizer plane dem Vernehmen nach, die Daten im Rahmen des laufenden Zulassungsantrags bei der US-Zulassungsbehörde FDA so bald wie möglich einzureichen, um eine Notfallzulassung für Paxlovid zu erhalten.Pfizer könnte ein weiterer Meilenstein im Kampf gegen die Corona-Pandemie gelungen sein. Neueinsteiger sollten allerdings nicht in die Fahnenstange hineinkaufen. Wer investiert ist, lässt die Gewinne laufen, so Michel Doepke. Das vom "Aktionär" ausgerufene Kauflimit für die Aktie von Merck & Co bei 66,00 Euro habe Bestand. (Analyse vom 05.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link