Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an. Die Kompetenzfelder sind in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Rheuma und Schmerzen, Infektionen und HIV-Erkrankungen, urogenitale Erkrankungen, Atemwegsbeschwerden, Augen- und Stoffwechselleiden sowie Krebserkrankungen. Die Produkte des Unternehmens sind in über 150 Ländern rund um den Globus erhältlich.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Arzneimittelherstellers Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die gemeinsam mit der deutschen BioNTech vermarktete Corona-Impfung lasse die Kassen bei Pfizer in diesem Jahr noch lauter klingeln als ursprünglich gedacht. Der US-Pharmakonzern habe am Mittwoch zur Vorlage der Quartalsbilanz seine Umsatzprognosen für die Impfung angehoben und daher auch seine Jahresziele ein weiteres Mal höher geschraubt.Wie Pfizer in New York mitgeteilt habe, rechne das Management nun mit Erlösen durch den Impfstoff von rund 33,5 Milliarden US-Dollar (rund 28,4 Milliarden Euro). Zuletzt sei der Konzern noch von rund 26 Milliarden Dollar ausgegangen.Für den Jahresumsatz sage Pfizer nun einen Anstieg auf 78 bis 80 Milliarden Dollar voraus, nachdem zuvor noch 70,5 bis 72,5 Milliarden im Plan gestanden hätten. Der bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) solle in einer Bandbreite von 3,95 bis 4,05 Dollar herauskommen, die alte Prognose habe auf 3,55 bis 3,65 Dollar gelautet.Im zweiten Quartal hätten die weltweiten Impfkampagnen, in denen das Mittel Comirnaty des Duos Pfizer/BioNTech eine wichtige Rolle spiele, das Wachstum der US-Amerikaner kräftig angetrieben: Die Erlöse seien mit knapp 19 Milliarden Dollar im Vergleich zum Vorjahreswert nahezu verdoppelt worden. Unter dem Strich habe Pfizer knapp 5,6 Milliarden Dollar verdient, dies sei ein Plus von rund 60 Prozent gewesen.Aus Dividenden-Gesichtspunkten bleibt Pfizer interessant, im Pharma-Bereich favorisiert "Der Aktionär" allerdings derzeit die europäischen Vertreter Roche, AstraZeneca und GlaxoSmithKline, so Michel Doepke. (Analyse vom 28.07.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: