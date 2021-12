Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) zählt zu den weltweit größten Pharmakonzernen. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Produktion von verschreibungspflichtigen Medikamenten und bietet Arzneimittel in vielen Therapiegebieten an. Die Kompetenzfelder sind in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Rheuma und Schmerzen, Infektionen und HIV-Erkrankungen, urogenitale Erkrankungen, Atemwegsbeschwerden, Augen- und Stoffwechselleiden sowie Krebserkrankungen. Die Produkte des Unternehmens sind in über 150 Ländern rund um den Globus erhältlich. (22.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Pfizer habe zusammen mit BioNTech einen der weltweit am erfolgreichsten Impfstoffe gegen das Covid-19-Virus auf den Markt gebracht. Nun erfolge der nächste Streich. Die Food and Drug Administration (FDA) in den USA habe am Mittwoch die antivirale Pille Covid-19 von Pfizer zugelassen. Damit würden sich neue Möglichkeiten der Pandemiebekämpfung ergeben - und wahrscheinlich Milliarden an Erlösen für Pfizer.Die FDA habe mitgeteilt, dass die Pille für die Behandlung von leichtem bis mittelschwerem Covid-19 bei Erwachsenen und Kindern ab zwölf Jahren zugelassen sei, bei denen ein hohes Risiko für das Fortschreiten zu schwerem Covid-19 bestehe. Das Medikament sei nicht für die Post-Expositions-Prävention zugelassen, oder bei Menschen, die im Krankenhaus seien, und die Behandlung müsse innerhalb von fünf Tagen nach Beginn der Symptome begonnen werden."Mit der heutigen Zulassung wird die erste Behandlung für Covid-19 in Form einer oral einzunehmenden Pille eingeführt - ein wichtiger Schritt im Kampf gegen diese globale Pandemie", so die Direktorin des FDA Center for Drug Evaluation and Research, Dr. Patrizia Cavazzoni, in einer Erklärung. Rivale Merck habe auch ein antivirales Covid-19 mit dem Namen Molnupriavr entwickelt. Obwohl die FDA vor Wochen eine Anhörung des beratenden Ausschusses zum Merck-Medikament abgehalten habe, habe sie noch nicht entschieden, ob sie es zulassen werde.Eine zweite Studie mit Paxlovid von Pfizer, an der Erwachsene mit Standardrisiko und einige ungeimpfte Erwachsene teilgenommen hätten, habe eine 70-prozentige Verringerung der Krankenhausaufenthalte ergeben. Die FDA habe das Medikament bei Standard-Risikopatienten nicht zugelassen. In beiden Studien habe es keine Todesfälle in der Gruppe gegeben, die das Pfizer-Antivirus erhalten habe.Die Zulassung des Pfizer-Medikaments erfolge zu einem Zeitpunkt, zu dem die Zahl der Covid-19-Fälle in weiten Teilen der USA sprunghaft ansteige. Die derzeit verwendeten Impfstoffe böten weniger Schutz gegen Omikron als gegen frühere Stämme des Virus, und der Omikron-Stamm scheine weitaus übertragbarer zu sein. Gesundheitsexperten würden in den kommenden Wochen eine explosionsartige Zunahme der Fälle erwarten.Es werde damit gerechnet, dass die antivirale Pille von Pfizer gegen Omikron genauso gut wirke wie gegen andere Virusstämme. Die Analysten würden von Paxlovid einen Verkaufsschlager erwarten. Mizuho-Analyst Vamil Divan habe am 17. Dezember geschrieben, dass er für das Jahr 2022 mit einem Umsatz von rund 24 Milliarden Dollar und für 2023 mit 16 Milliarden Dollar rechne. Dr. Geoffrey Porges, Analyst bei SVB Leerink, rechne ebenfalls mit 24 Milliarden Dollar im nächsten Jahr, obwohl er in einer Notiz vom 15. Dezember angedeutet habe, dass er diese Zahl erhöhen könnte.Pfizer habe erklärt, dass es bis Ende dieses Jahres 180.000 Paxlovid-Kurse und bis Ende 2022 bis zu 80 Millionen Kurse herstellen wolle. Die US-Regierung habe mit Pfizer einen Vertrag im Wert von 5,3 Milliarden Dollar über den Kauf von 10 Millionen Behandlungseinheiten unterzeichnet, die ab diesem Jahr und bis 2022 geliefert werden sollten. (Analyse vom 22.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link