Die Pfeiffer Vacuum AG (ISIN: DE0006916604, WKN: 691660, Ticker-Symbol: PFV, Nasdaq OTC-Symbol: PFFVF) ist ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen. Neben einem kompletten Programm an hybrid- und magnetgelagerten Turbopumpen, umfasst das Produktportfolio Vorvakuumpumpen, Mess- und Analysegeräte, Bauteile sowie Vakuumkammern und -systeme. Seit Erfindung der Turbopumpe durch Pfeiffer Vacuum steht das Unternehmen für innovative Lösungen und Hightech-Produkte in den Märkten Analytik, Industrie, Forschung & Entwicklung, Beschichtung sowie Halbleiter. Gegründet 1890, ist Pfeiffer Vacuum heute weltweit aktiv. Das Unternehmen beschäftigt etwa 2.350 Mitarbeiter und hat über 20 Tochtergesellschaften. (07.11.2018/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Pfeiffer Vacuum-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Vakuumpumpen-Herstellers Pfeiffer Vacuum AG (ISIN: DE0006916604, WKN: 691660, Ticker-Symbol: PFV, Nasdaq OTC-Symbol: PFFVF).Nach den starken Zuwächsen beim Umsatz und Ergebnis in H1/2018, sei es nun in Q3/2018 zu einer Richtungsänderung gekommen. Die Konzernerlöse seien demnach infolge des schwachen Halbleitergeschäfts zurückgegangen. Auch das EBIT sei in Q3 nun wie erwartet rückläufig gewesen. Die Zielsetzungen für 2018 für den Umsatz und die EBIT-Marge seien bestätigt worden, jedoch rechne Pfeiffer nun damit, jeweils nur das untere Ende der Prognosespannen erreichen zu können.Des Weiteren habe Pfeiffer Vacuum gemeldet, dass der Wettbewerber Busch nun mit 50,02% die Mehrheit der Anteile an Pfeiffer Vacuum halte. Zudem möchten nun beide Unternehmen strategisch zusammenarbeiten. Es sei davon auszugehen, dass Busch über die Börse weitere Anteile hinzukaufe, was den seit rund einem Jahr sehr schwachen TecDAX-Titel stützen sollte. Die nächste Meldeschwelle liege bei 75%. Friebel habe seine Prognosen für 2018 (u.a. EPS: 6,54 (alt: 7,14) Euro) und 2019 (EPS: 7,06 (alt: 7,61) Euro) deutlich gesenkt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Pfeiffer Vacuum-Aktie: