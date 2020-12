Xetra-Aktienkurs Pfeiffer Vacuum-Aktie:

156,20 EUR +0,26% (10.12.2020, 09:40)



Tradegate-Aktienkurs Pfeiffer Vacuum-Aktie:

155,40 EUR -0,13% (10.12.2020, 10:56)



ISIN Pfeiffer Vacuum-Aktie:

DE0006916604



WKN Pfeiffer Vacuum-Aktie:

691660



Ticker-Symbol Pfeiffer Vacuum-Aktie:

PFV



Kurzprofil Pfeiffer Vacuum Technology AG:



Die Pfeiffer Vacuum Technology AG (ISIN: DE0006916604, WKN: 691660, Ticker-Symbol: PFV, Nasdaq OTC-Symbol: PFFVF) ist ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen. Neben einem kompletten Programm an hybrid- und magnetgelagerten Turbopumpen umfasst das Produktportfolio Vorvakuumpumpen, Lecksucher, Mess- und Analysegeräte, Bauteile sowie Vakuumkammern und -systeme. Seit Erfindung der Turbopumpe durch Pfeiffer Vacuum steht das Unternehmen für innovative Lösungen und Hightech-Produkte in den Märkten Analytik, Industrie, Forschung & Entwicklung, Beschichtung sowie Halbleiter. Gegründet 1890, ist Pfeiffer Vacuum ein weltweit aktives Unternehmen. Das Unternehmen beschäftigt etwa 3.200 Mitarbeiter und hat über 20 Vertriebs- und Servicegesellschaften sowie 10 Produktionsstandorte weltweit. (10.12.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Pfeiffer Vacuum: Die Kurve gekriegt - AktienanalyseWie viele andere Unternehmen hat auch der Spezialpumpenhersteller Pfeiffer Vacuum (ISIN: DE0006916604, WKN: 691660, Ticker-Symbol: PFV, Nasdaq OTC-Symbol: PFFVF) im dritten Quartal die Kurve gekriegt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Während der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum lediglich um knapp drei Prozent auf 152 Mio. Euro zurückgegangen sei, sei das operative Ergebnis mit 16,1 Mio. Euro sogar stabil geblieben. Im zweiten Quartal sei das EBIT bei einem Umsatzrückgang um 5,6 Prozent auf 148,5 Mio. Euro noch um 54,2 Prozent auf 6,7 Mio. Euro eingebrochen. "Durch einen sehr vorteilhaften Umsatzmix in unseren verschiedenen Marktsegmenten waren die EBIT-Margen im dritten Quartal so hoch wie in keinem anderen Quartal des Jahres", habe Konzernchef Eric Taberlet betont.An der Börse habe dennoch keine rechte Kauflaune aufkommen wollen. Denn Pfeiffer Vacuum traue sich wegen der anhaltenden Unsicherheiten durch die Corona-Krise weiter keine verlässliche Prognose für 2020 zu. Während wichtige Kunden aus der Halbleiterindustrie momentan unverändert an ihrer Expansion festgehalten hätten, könnte die wirtschaftliche Aktivität in den anderen belieferten Märkten allerdings "unter erhöhten Druck geraten", habe es geheißen. Zudem musste der Konzern beim Auftragseingang im dritten Quartal einen Rückgang um 7,4 Prozent auf 144,7 Mio. Euro verkraften, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 49/2020)Börsenplätze Pfeiffer Vacuum-Aktie: