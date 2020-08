Xetra-Aktienkurs Pfeiffer Vacuum-Aktie:

163,00 EUR -0,49% (07.08.2020, 12:29)



Tradegate-Aktienkurs Pfeiffer Vacuum-Aktie:

162,60 EUR -0,97% (07.08.2020, 11:59)



ISIN Pfeiffer Vacuum-Aktie:

DE0006916604



WKN Pfeiffer Vacuum-Aktie:

691660



Ticker-Symbol Pfeiffer Vacuum-Aktie:

PFV



Kurzprofil Pfeiffer Vacuum Technology AG:



Die Pfeiffer Vacuum Technology AG (ISIN: DE0006916604, WKN: 691660, Ticker-Symbol: PFV, Nasdaq OTC-Symbol: PFFVF) ist ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen. Neben einem kompletten Programm an hybrid- und magnetgelagerten Turbopumpen umfasst das Produktportfolio Vorvakuumpumpen, Lecksucher, Mess- und Analysegeräte, Bauteile sowie Vakuumkammern und -systeme. Seit Erfindung der Turbopumpe durch Pfeiffer Vacuum steht das Unternehmen für innovative Lösungen und Hightech-Produkte in den Märkten Analytik, Industrie, Forschung & Entwicklung, Beschichtung sowie Halbleiter. Gegründet 1890, ist Pfeiffer Vacuum ein weltweit aktives Unternehmen. Das Unternehmen beschäftigt etwa 3.200 Mitarbeiter und hat über 20 Vertriebs- und Servicegesellschaften sowie 10 Produktionsstandorte weltweit. (07.08.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Pfeiffer Vacuum-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Vakuumpumpen-Herstellers Pfeiffer Vacuum AG (ISIN: DE0006916604, WKN: 691660, Ticker-Symbol: PFV, Nasdaq OTC-Symbol: PFFVF) weiterhin zu verkaufen.Der Umsatzrückgang sei im zweiten Quartal 2020 mit -5,6% y/y etwas weniger deutlich als von dem Analysten erwartet ausgefallen. Der größte Bereich Halbleiter habe dabei sogar einen Anstieg von 10,6% y/y verzeichnet. Ergebnisseitig seien die Rückgänge jedoch deutlich stärker als von ihm erwartet ausgefallen (bspw. EBIT: -54,2% auf 6,7 (Vj.: 14,7; Analysten-Prognose: 12,5) Mio. Euro). Nach wie vor gebe Pfeiffer Vacuum keinen Ausblick für 2020. Bedeutende Halbleiterkunden würden aber laut Unternehmensangaben derzeit unverändert an ihrer Expansion festhalten. Die wirtschaftliche Aktivität in anderen belieferten Märkten sei hingegen zurückgegangen. Insgesamt erwarte das Unternehmen daher in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 keine Verbesserungen von Umsatz und Betriebsergebnis gegenüber dem ersten Halbjahr 2020. Der Analyst habe seine EPS-Prognosen reduziert (2020e: 3,51 (alt: 3,95) Euro; 2021e: 5,13 (alt: 5,61) Euro).In Erwartung eines negativen Gesamtertrags (zwölf Monate; Dividendenerwartung: 1,70 Euro je Aktie) bewertet Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, die Pfeiffer Vacuum-Aktie weiterhin mit dem Votum "verkaufen". Das Kursziel werde von 130,00 auf 135,00 Euro erhöht. (Analyse vom 07.08.2020)Börsenplätze Pfeiffer Vacuum-Aktie: