Kurzprofil Pfeiffer Vacuum Technology AG:



Pfeiffer Vacuum (ISIN: DE0006916604, WKN: 691660, Ticker-Symbol: PFV, Nasdaq OTC-Symbol: PFFVF) ist ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen. Neben einem kompletten Programm an hybrid- und magnetgelagerten Turbopumpen umfasst das Produktportfolio Vorvakuumpumpen, Lecksucher, Mess- und Analysegeräte, Bauteile sowie Vakuumkammern und -systeme. Seit Erfindung der Turbopumpe durch Pfeiffer Vacuum steht das Unternehmen für innovative Lösungen und Hightech-Produkte in den Märkten Analytik, Industrie, Forschung & Entwicklung, Beschichtung sowie Halbleiter. Gegründet 1890, ist Pfeiffer Vacuum ein weltweit aktives Unternehmen. Das Unternehmen beschäftigt etwa 3.300 Mitarbeiter und hat über 20 Vertriebs- und Servicegesellschaften sowie 10 Produktionsstandorte weltweit. (22.07.2021/ac/a/t)



Die Aktie des Vakuumpumpenherstellers Pfeiffer Vacuum (ISIN: DE0006916604, WKN: 691660, Ticker-Symbol: PFV, Nasdaq OTC-Symbol: PFFVF) hatte ihren Anlegern in den vergangenen Monaten nicht allzu viel zu bieten, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Zwar sei der Kurs im April nach starken Q1-Zahlen und einer Prognoseerhöhung kräftig angesprungen. Der Vorstoß in Richtung der oberen Begrenzung der seit nunmehr gut einem Jahr übergeordnet geltenden Seitwärts-Handelsspanne zwischen rund 155 und 180 Euro sei aber schnell wieder eingefangen worden. Nun taste sich das Papier langsam wieder vor - auch dank eines positiven Analystenkommentars.Die Investmentbank habe Pfeiffer Vacuum mit "buy" und einem Kursziel von 190 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Die Experten würden sowohl kurz- als auch mittelfristig mit einer starken Nachfrage in den Märkten rechnen, die der Maschinenbauer bediene. Der Wendepunkt bei der Profitabilität dürfte bereits erreicht sein, so die Analysten. Zudem habe der Konzern nach einem Rekordumsatz im ersten Halbjahr die Latte für 2021 ein weiteres Mal höher gelegt. Umsatz und operativer Gewinn dürften im laufenden Jahr noch stärker steigen als zuletzt gedacht, habe es geheißen. (Ausgabe 28/2021)