Tradegate-Aktienkurs Pfeiffer Vacuum-Aktie:

137,10 EUR +0,37% (15.03.2018, 09:39)



ISIN Pfeiffer Vacuum-Aktie:

DE0006916604



WKN Pfeiffer Vacuum-Aktie:

691660



Ticker-Symbol Pfeiffer Vacuum-Aktie:

PFV



Kurzprofil Pfeiffer Vacuum AG:



Die Pfeiffer Vacuum AG (ISIN: DE0006916604, WKN: 691660, Ticker-Symbol: PFV, Nasdaq OTC-Symbol: PFFVF) ist ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen. Neben einem kompletten Programm an hybrid- und magnetgelagerten Turbopumpen, umfasst das Produktportfolio Vorvakuumpumpen, Mess- und Analysegeräte, Bauteile sowie Vakuumkammern und -systeme. Seit Erfindung der Turbopumpe durch Pfeiffer Vacuum steht das Unternehmen für innovative Lösungen und Hightech-Produkte in den Märkten Analytik, Industrie, Forschung & Entwicklung, Beschichtung sowie Halbleiter. Gegründet 1890, ist Pfeiffer Vacuum heute weltweit aktiv. Das Unternehmen beschäftigt etwa 2.350 Mitarbeiter und hat über 20 Tochtergesellschaften. (15.03.2018/ac/a/t)



Haar (www.aktiencheck.de) - Pfeiffer Vacuum-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Vakuumpumpen-Herstellers Pfeiffer Vacuum AG (ISIN: DE0006916604, WKN: 691660, Ticker-Symbol: PFV, Nasdaq OTC-Symbol: PFFVF) unter die Lupe.Die kommende Hauptversammlung der Pfeiffer Vacuum AG könnte sehr spannend werden. Firmenchef Eric Taberlet wolle die Dividende drastisch kürzen. Noch im Vorjahr hätten die Anteilseigner eine Dividende von 3,60 Euro erhalten, die nunmehr auf 2,00 Euro je Aktie reduziert werden solle. Hintergrund solle sein, dass Vorstand und Aufsichtsrat einen 3-Jahres-Investitionsplan mit einem Gesamtvolumen von 150 Mio. Euro beschlossen hätten, der einen deutlichen Anstieg der jährlichen Investitionen vorsehe. Die Investitionen dürften sinnvoll sein. Allerdings sei die Firma nur moderat verschuldet und erziele pro Jahr sehr stramme Free Cashflows. Die Aktienexperten würden die Kürzung der Dividende als keine aktionärsfreundliche Maßnahme erachten. Aktionäre sollten auf der Hauptversammlung einen Gegenvorschlag unterbreiten. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie sei aktuell allenfalls eine Halteposition, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Pfeiffer Vacuum-Aktie:137,00 EUR +0,29% (15.03.2018, 10:08)