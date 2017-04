"Vorstandswoche.de"-Altfavorit Pfeiffer Vacuum sei mit einem KGV von 20 für 2017 alles andere als teuer. Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Gewinne laufen zu lassen und die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei Kursen oberhalb von 110 Euro erneut zu kaufen. (Analyse vom 11.04.2017)



Börsenplätze Pfeiffer Vacuum-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Pfeiffer Vacuum-Aktie:

119,50 EUR -0,83% (11.04.2017, 09:00)



Tradegate-Aktienkurs Pfeiffer Vacuum-Aktie:

119,919 EUR -0,92% (11.04.2017, 09:08)



ISIN Pfeiffer Vacuum-Aktie:

DE0006916604



WKN Pfeiffer Vacuum-Aktie:

691660



Ticker-Symbol Pfeiffer Vacuum-Aktie:

PFV



Kurzprofil Pfeiffer Vacuum AG:



Die Pfeiffer Vacuum AG (ISIN: DE0006916604, WKN: 691660, Ticker-Symbol: PFV, Nasdaq OTC-Symbol: PFFVF) ist ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen. Neben einem kompletten Programm an hybrid- und magnetgelagerten Turbopumpen, umfasst das Produktportfolio Vorvakuumpumpen, Mess- und Analysegeräte, Bauteile sowie Vakuumkammern und -systeme. Seit Erfindung der Turbopumpe durch Pfeiffer Vacuum steht das Unternehmen für innovative Lösungen und Hightech-Produkte in den Märkten Analytik, Industrie, Forschung & Entwicklung, Beschichtung sowie Halbleiter. Gegründet 1890, ist Pfeiffer Vacuum heute weltweit aktiv. Das Unternehmen beschäftigt etwa 2.350 Mitarbeiter und hat über 20 Tochtergesellschaften. (11.04.2017/ac/a/t)

Haar (www.aktiencheck.de) - Pfeiffer Vacuum-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Vakuumpumpen-Herstellers Pfeiffer Vacuum AG (ISIN: DE0006916604, WKN: 691660, Ticker-Symbol: PFV, Nasdaq OTC-Symbol: PFFVF).Der Pumpenhersteller Busch wolle es nochmals wissen. Das 1. Übernahmeangebot für Pfeiffer Vacuum, welches Busch jüngst vorgelegt habe, sei grandios gescheitert. Busch habe Pfeiffer zu einem Preis von 96.20 Euro aufkaufen wollen. Der Preis sei viel zu niedrig gewesen - das Angebot von Anfang an zum Scheitern verurteile. Nun lege Busch nach und biete einen Preis von 110 Euro je Aktie, was einem Unternehmenswert von fast 1,1 Mrd. Euro entsprechen würde.Auch mit dieser Offerte werde der Rivale, der bereits knapp 30% der Anteile an Pfeiffer halte, jedoch nicht zum Zuge kommen. Aktuell notiere die Aktie bei Kursen von über 117 Euro. Sami Busch, einer der Geschäftsführer von Busch, werde also nochmals nachlegen müssen, falls er sich die Kontrolle von Pfeiffer einverleiben wolle. Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" würden schätzen, dass Busch einen Preis von 130 bis 150 Euro auf den Tisch blättern müsse, damit die Aktionäre von Pfeiffer ihre Papiere andienen würden. Der Pfeiffer-Vorstand und Aufsichtsrat werde jedenfalls auch das nachgebesserte Angebot ablehnen, was aus ihrer Sicht korrekt sei. Aus Sicht von Busch wäre es wohl deutlich cleverer gewesen, die Übernahmeaktivitäten vor gut einem Jahr zu starten. Dann wäre Busch wohl eher zum Zuge gekommen.Inzwischen brumme nämlich das Geschäft bei Pfeiffer wieder prächtig. Traditionell sei die Firma eine starke Cash-Maschine. Im letzten Jahr habe der operative Cashflow fast 64 Mio. Euro betragen. Der Free Cashflow habe bei gut 47 Mio. Euro gelegen. Das Unternehmen sei frei von Bankschulden und hortete per Ende 2016 einen Nettobarbestand von 110 Mio. Euro in der Kasse. Die üppigen Free Cashflows und starke Bilanzen würden seit vielen Jahren hohe Ausschüttungen an die Anteilseigner ermöglichen. Pfeiffer Vacuum-CEO Manfred Bender wolle seinen Anteilseignern für 2016 eine Dividende von 3.60 Euro je Aktie vorschlagen nach 3,20 Euro im Vorjahr.Das Beste: Die starke Entwicklung aus Q4 setze sich im 1. Quartal 2017 fort. Treiber sei an dieser Stelle weiterhin, aber nicht nur, Samsung. "Der Auftragseingang in Q1 2017 liegt deutlich über dem Niveau des Vorjahres." In den ersten Monaten des Jahres 2017 liege er um rund 20% über dem Vorjahr. Bender erwarte daher für 2017 einen deutlichen Umsatzanstieg und eine weitere Verbesserung des Ergebnisses. Auf eine konkrete Zahl habe sich der CEO auf die Nachfrage der Aktienexperten aber nicht festnageln lassen wollen. Nach ihren Berechnungen könnte die Firma 2017 den Umsatz um bis zu 10% auf 510 bis 520 Mio. Euro steigern. Die EBIT-Marge würden sie bei mindestens 15,5% erwarten. Das würde einem EBIT von gut 80 Mio. Euro entsprechen. Netto dürften ca. 57 Mio. Euro in der Kasse klingeln oder knapp 5,80 Euro je Aktie. Mittelfristig dürfte das Unternehmen eine EBIT-Marge von 17% plus X erreichen. Nach eigenen Angaben werde Pfeiffer 2017 mehr investieren als im Vorjahr. Capex dürfte die Marke von mehr als 20 Mio. Euro überschreiten. Der Free Cashflow sprudele dennoch weiterhin prächtig.Angesichts der Zahlen und der Qualität von Pfeiffer sei es kein Wunder, dass Busch das Unternehmen gerne bei sich zuhause sähe. Aber dann bitte zu einem akzeptablen Preis. Charme hätte nach Meinung der Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" weiterhin eine Fusion zwischen den beiden Gesellschaften. Busch sei nämlich nicht minder schlecht unterwegs. Zusammen würde eine Gesellschaft mit einem Umsatz von mehr als 1 Mrd. Euro entstehen bei deutlich zweistelligen EBIT-Margen. Aber daran sei nicht zu denken. Bis heute habe es noch nicht einmal ein Gespräch zwischen Busch und dem Management von Pfeiffer Vacuum gegeben.Busch habe bisher immer betont, dass sie eine freundliche Übernahme beabsichtigen würden. Allerdings könnte Busch auch über den Aufsichtsrat von Pfeiffer eine Kontrolle erlangen. Gegenwärtig besetze Busch 1 von 6 Aufsichtsräten bei Pfeiffer. Eine außerordentliche Abwahl von Aufsichtsratsmitgliedern auf der kommenden Hauptversammlung wäre möglich. Dafür sei lediglich eine Mehrheit von 50% notwendig. In diesem Fall sollten die freien Aktionäre ihre Aktien zur Hauptversammlung zwingend anmelden und entsprechend abstimmen. Alternativ könnte Pfeiffer größer zukaufen und Busch über Kapitalmaßnahmen verwässern. Oder auch mit einer anderen Gesellschaft fusionieren. Bender wolle sich alle Optionen offen halten, ohne dies zu konkretisieren. Interessant wäre natürlich auch der Eintritt eines neuen strategischen Investors, der durchaus aus dem Bereich Private Equity kommen könnte.