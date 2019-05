Börsenplätze Peugeot-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Peugeot-Aktie:

22,66 EUR -1,13% (03.05.2019, 15:03)



Euronext Paris-Aktienkurs Peugeot-Aktie:

22,65 EUR -1,09% (03.05.2019, 15:56)



ISIN Peugeot-Aktie:

FR0000121501



WKN Peugeot-Aktie:

852363



Ticker-Symbol Peugeot-Aktie:

PEU



Euronext - Paris Ticker-Symbol Peugeot-Aktie:

UG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Peugeot-Aktie:

PEUGF



Kurzprofil PSA Peugeot Citroën S.A.:



PSA Peugeot Citroën S.A. (ISIN: FR0000121501, WKN: 852363, Ticker-Symbol: PEU, EN Paris: UG, NASDAQ OTC-Symbol: PEUGF) ist ein französischer Autokonzern mit den Marken Peugeot und Citroën. Der Konzern gehört zu den größten Automobilhersteller in Europa. Zum PSA-Konzern gehören neben Peugeot und Citroën auch folgende Unternehmen: Faurecia (ein Zulieferer für Sitze, Cockpits, Abgassysteme und andere Komponenten), Banque PSA Finance (Finanzdienstleister mit den Zweigniederlassungen Peugeot Bank und Citroën Bank), Peugeot Motocycles, (Hersteller für Roller und Motorräder), Peugeot Citroën Moteurs (PCM) (Verkaufsunternehmen für Motoren) sowie Process Conception Ingénierie (PCI) (Unternehmen für die Konstruktion, Fertigung und Inbetriebnahme von Industrieanlagen). Der größte Aktionär von PSA Peugeot Citroën ist mit 25,4% die Familie Peugeot. (03.05.2019/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Peugeot-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Analyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Autobauers PSA Peugeot Citroën S.A. (ISIN: FR0000121501, WKN: 852363, Ticker-Symbol: PEU, EN Paris: UG, NASDAQ OTC-Symbol: PEUGF).Der französische Autobauer habe bei den Absatzzahlen in Q1/2019 einen deutlichen Rückgang um 15,7% auf 0,886 Mio. (Q1/2018: 1,052 Mio.) Autos hinnehmen müssen, was vor allem auf die Suspendierung der Aktivitäten im Iran und auf den Rückgang der Verkaufszahlen der chinesischen Joint Ventures zurückzuführen sei. In Europa, dem wichtigsten Markt des Konzerns, hätten die Auslieferungen dagegen um 1,6% auf 0,783 Mio. Einheiten zugelegt.Das Management kalkuliere für das laufende Jahr 2019 weiterhin mit einer Stagnation des europäischen Automobil-Marktes. Während der lateinamerikanische Markt um 2% (bisher: 1%) und der chinesische Markt um 3% zurückgehen sollten, werde für den russischen Markt nach wie vor mit einem Wachstum von 5% gerechnet. Für den Zeitraum 2019-2021 solle der Automobil-Bereich (inkl. Opel Vauxhall) im Durchschnitt eine recurring operating Marge von mehr als 4,5% erwirtschaften. Die Dividendenpolitik sehe für diese Zeitspanne eine auf 28% erhöhte Ausschüttungsquote vor.Das suspendierte Iran-Geschäft belaste die französische Groupe PSA weiterhin überproportional. PSA sei nach wie vor zu stark vom europäischen Automobil-Markt abhängig, mehr als 88% (Q1/2018: 73%) der Verkäufe hätten auf dem Heimatkontinent stattgefunden. Eine Ausweitung der Verkäufe in China, Indien, Russland und Südamerika sei dringend geboten. Mehr als skeptisch stehe Schwope allerdings der angekündigten Rückkehr der Marke Peugeot in die USA gegenüber. Weder die Produktpalette des Konzerns noch der weltweit zunehmende Protektionismus würden einen derartigen Schritt vernünftig erscheinen lassen. Die Amerikaner würden nicht auf Peugeots warten! Mangels Größe im Vergleich zu anderen Automobil-Konzernen sei PSA zu verstärkten Kooperationen gezwungen, um die Kosten zu senken. Zudem sei der Autobauer - abgesehen von der wenig erfolgreichen Marke DS - im margenschwachen Massensegment unterwegs.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "PSA Peugeot Citroën S.A.": Keine vorhanden.