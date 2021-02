Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Petrobras-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Petrobras-Aktie:

3,30 EUR -19,51% (22.02.2021, 16:47)



ISIN Petrobras-Aktie:

BRPETRACNOR9



WKN Petrobras-Aktie:

932443



Ticker-Symbol Petrobras-Aktie Deutschland:

PJXC



Kurzprofil Petróleo Brasileiro S.A.:



Petrobras (Petróleo Brasileiro S.A.) (ISIN: BRPETRACNOR9, WKN: 932443, Ticker-Symbol: PJXC) ist ein brasilianisches halbstaatliches Mineralölunternehmen mit Sitz in Rio de Janeiro. Das Unternehmen betreibt Ölfelder und Raffinerien sowie petrochemische Anlagen und unterhält ein Tankstellennetz in Lateinamerika. (22.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Petrobras-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Petrobras (Petróleo Brasileiro S.A.) (ISIN: BRPETRACNOR9, WKN: 932443, Ticker-Symbol: PJXC) unter die Lupe.Es sei ein wahrer Paukenschlag gewesen: Nach Kritik an der Preispolitik des Ölkonzerns Petrobras wolle Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro die Spitze des halbstaatlichen Unternehmens neu besetzen. Er habe den ehemaligen General Joaquim Silva e Luna als neuen Chef nominiert. Dies gehe aus einer Mitteilung des Energieministeriums in Brasília hervor, die Bolsonaro auf Twitter am Freitagabend (Ortszeit) mitgeteilt habe.Silva e Luna solle den Ökonomen Roberto Castello Branco ersetzen, der seit Beginn der Bolsonaro-Regierung Anfang 2019 Chef von Petrobras gewesen sei. Der Petrobras-Vorstand müsse dem Wechsel noch zustimmen. Bolsonaro versuche mit dem Wechsel, die wegen der jüngsten Erhöhungen der Kraftstoffpreise erbosten Lkw-Fahrer zu besänftigen. Die mächtigen Trucker hätten mit Streik gedroht. Bolsonaro habe bereits am Donnerstag ein Eingreifen angekündigt. Das habe die Petrobras-Aktie am Freitag um fast 8 Prozent fallen lassen. Silva e Luna wäre der erste Militär auf dem Posten seit dem Jahr 1989.An der Börse sei die massive staatliche Einflussnahme des umstrittenen Präsidenten nicht gut angekommen. Die Petrobras-Aktie habe sich um fast 20 Prozent verbilligt.(Mit Material von dpa-AFX)