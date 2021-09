Tradegate-Aktienkurs Pernod Ricard-Aktie:

185,25 EUR +0,14% (02.09.2021, 09:07)



Euronext Paris-Aktienkurs Pernod Ricard-Aktie:

186,40 EUR +1,00% (02.09.2021, 09:58)



ISIN Pernod Ricard-Aktie:

FR0000120693



WKN Pernod Ricard-Aktie:

853373



Ticker-Symbol Pernod Ricard-Aktie:

PER



Euronext Paris Ticker-Symbol Pernod Ricard-Aktie:

RI



Kurzprofil Pernod Ricard:



Pernod Ricard (ISIN: FR0000120693, WKN: 853373, Ticker-Symbol: PER, EN Paris: RI) ist ein französischer Spirituosenkonzern, der 1975 aus der Fusion der Unternehmen Pernod und Ricard, die die gleichnamigen Anisées vertrieben haben, entstanden ist. (02.09.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Pernod Ricard-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des französischen Spirituosenkonzerns Pernod Ricard (ISIN: FR0000120693, WKN: 853373, Ticker-Symbol: PER, EN Paris: RI).Der Nettoumsatz (untestiert, keine kompletten Cashflow- und Bilanzkennzahlen) sei im vierten Quartal 2020/21 (30.06.; berichtet: +52% y/y auf 1,88 Mrd. Euro; organisch: +57% y/y) moderat besser als von dem Analysten erwartet (1,82 Mrd. Euro) ausgefallen. Dabei hätten alle Regionen prozentual deutlich zweistellige Zuwächse gezeigt. Ergebnisseitig hätten die Zahlen zum zweiten Halbjahr 2020/21 im Rahmen (u.a. bereinigtes operatives Ergebnis: +74% y/y auf 827 Mio. Euro) bzw. über (u.a. bereinigtes EPS: 2,00 (Vj.: 0,87) Euro) der Erwartung (1,82 Euro je Aktie) gelegen. Die Verschuldungskennziffer Nettofinanzverschuldung/EBITDA habe sich zum 30.06.2021 deutlich auf 2,6 (31.12.2020: 3,4; 30.06.2020: 3,2) verbessert.Für 2021/22 gebe Pernod Ricard keinen konkreten Ausblick, zeige sich aber zuversichtlich und rechne mit einer Fortsetzung des Wachstumstrends und für Q1 mit einem sehr dynamischen Umsatzwachstum. Diese Zuversicht komme auch in der überraschend deutlichen Anhebung der Gesamtdividende für 2020/21 (3,12 (Vj.: 2,66; Analysten-Prognose: 2,90) Euro je Aktie) zum Ausdruck. Zudem solle das Aktienrückkaufprogramm (verbleibendes Volumen: rund 0,5 Mrd. Euro) wieder aufgenommen werden und die Dividendenpolitik (rund 50% des bereinigten Nettoergebnisses sollten als Dividende ausgeschüttet werden) sei bestätigt worden.Einer deutlichen Erholung des Geschäfts v.a. in den Märkten China und den USA stehe die noch andauernde Schwäche im weltweiten Reiseeinzelhandel gegenüber. Der Analyst behalte seine Prognosen für 2021/22 bei und prognostizieren für 2022/23 erstmals ein EPS (berichtet/bereinigt) von 7,70 Euro sowie ein DPS von 3,85 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Pernod Ricard-Aktie: