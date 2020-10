Tradegate-Aktienkurs Pernod Ricard-Aktie:

Kurzprofil Pernod Ricard:



Pernod Ricard (ISIN: FR0000120693, WKN: 853373, Ticker-Symbol: PER, EN Paris: RI) ist ein französischer Spirituosenkonzern, der 1975 aus der Fusion der Unternehmen Pernod und Ricard, die die gleichnamigen Anisées vertrieben haben, entstanden ist. (28.10.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Pernod Ricard-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie des französischen Spirituosenkonzerns Pernod Ricard (ISIN: FR0000120693, WKN: 853373, Ticker-Symbol: PER, EN Paris: RI).Die Umsatzzahlen für das Q1 2020/21 (30.09.) seien sowohl auf berichteter Basis (Nettoumsatz: -10% y/y auf 2,24 Mrd. Euro) als auch organisch (-6% y/y) besser als von Lusebrink befürchtet (2,12 Mrd. Euro bzw. organisch -11% y/y) ausgefallen und hätten auch den Marktkonsens (2,06 Mrd. Euro bzw. organisch -13% y/y) übertroffen. Von den vier strategischen Märkten des Unternehmens hätten die USA und China (organisch) Umsatzzuwächse (+6% y/y bzw. +4% y/y) erzielen können, während Indien (-13% y/y) und vor allem der weltweite Reiseeinzelhandel (-64% y/y) deutliche Rückgänge hätten hinnehmen müssen.Für das Geschäftsjahr 2020/21 (30.06.) habe Pernod Ricard keinen konkreten Ausblick gegeben, habe sich aber für das laufende Q2 pessimistisch gezeigt und erwarte eine starke Belastung durch die Covid-19-Pandemie, v.a. in Europa (u.a. Lockdown in Irland). Für das H2 2020/21 erwarte der Konzern dann die Rückkehr zu einem organischen Umsatzwachstum.Lusebrink reduziere seine Prognosen für 2020/21 (EPS berichtet/bereinigt: 5,26 (alt: 5,46) Euro; DPS: 2,63 (alt: 2,73) Euro) und 2021/22 (EPS berichtet/bereinigt: 6,11 (alt: 6,29) Euro; DPS: 3,06 (alt: 3,14) Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Pernod Ricard-Aktie: