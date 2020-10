Börsenplätze PerkinElmer-Aktie:



Kurzprofil PerkinElmer Inc.:



PerkinElmer (ISIN: US7140461093, WKN: 850943, Ticker-Symbol: PKN, NYSE-Symbol: PKI) ist ein breitgefächertes, weltweit tätiges Technologieunternehmen in den USA, das Produkte und Systeme für diagnostische, pharmazeutische, umwelttechnische, industrielle und Servicemärkte entwickelt, produziert und verkauft. Das Unternehmen bietet Gesundheits- und Sicherheitsprodukte für Mensch und Umwelt an. Zu den Produkten gehören beispielsweise Früherkennungssysteme für genetische Krankheiten, aber auch Reinigungsprodukte für die Trinkwasseraufbereitung. Es bietet umfangreiche Produktpaletten, um vollständige Labors einrichten zu können - von den nötigen Geräten wie Röntgenscannern bis hin zu den dazu nötigen Daten verarbeitenden Softwares. Das Unternehmen operiert in über 150 Ländern und wurde 1947 in Massachusetts gegründet. (12.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PerkinElmer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PerkinElmer Inc. (ISIN: US7140461093, WKN: 850943, Ticker-Symbol: PKN, NYSE-Symbol: PKI) unter die Lupe.Testen, testen, testen - Diagnostik-Lösungen zum Nachweis des neuartigen Coronavirus seien gefragt. Zu diesen Herstellern gehöre unter anderem PerkinElmer aus den USA. Erste Eckdaten zum dritten Quartal 2020 würden deutlich die Markterwartung übertreffen - einer Fortsetzung der Rekordrally stehe damit nichts im Wege.Laut ersten Zahlen habe PerkinElmer im dritten Quartal den Umsatz um 35 Prozent steigern können (33 Prozent organisch). Damit liege der erwartete Umsatz mit 954,5 Millionen Dollar deutlich über dem Konsens von 827,3 Millionen Dollar.Das starke Umsatzwachstum sei auf die anhaltend über den Erwartungen liegende Nachfrage nach PerkinElmers kompletter Lösungspalette zurückzuführen, die dazu beitragen solle, die Covid-19-Testanforderungen der Kunden weltweit zu erfüllen, heiße es. Bei anderen Geschäftsbereichen würden die Amerikaner eine "robuste Nachfrage" verzeichnen.PerkinElmer verzeichne eine unverändert hohe Nachfrage nach Covid-19-Diagnostiklösungen. Angesichts der ungewissen Dauer der Pandemie könnte sich die Sonderkonjunktur sogar mittelfristig fortsetzen. Hinzu komme die vergleichsweise moderate Bewertung im Peergroup-Vergleich.Auch wenn die Aktie von PerkinElmer am Montag neue Rekorde erklimmt, bleibt der "Aktionär"-Tipp aus Ausgabe 19/2020 bei Schwäche kaufenswert, so Michel Doepke. (Analyse vom 12.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link