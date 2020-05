Börsenplätze Peloton Interactive-Aktie:



Kurzprofil Peloton Interactive:



Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (07.05.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spinning-Bike- und Laufbandherstellers Peloton Interactive Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) unter die Lupe.Das US-Unternehmen habe eine starke Bilanz für das abgelaufene Quartal präsentiert und die Prognose für das Gesamtjahr erhöht. In Zeiten von Corona komme das Geschäftsmodell offenbar hervorragend an. Die Börse sei begeistert - die Peloton Interactive-Aktie hebe ab. AKTIONÄR-Leser lägen weit im Plus.Die Fitnessstudios seien geschlossen. Neben Dingen wie Therabändern oder Yogamatten seien Spinning-Bikes und Laufbänder sehr beliebt. Das lasse die Kasse von Peloton kräftig klingeln.Peloton habe im dritten Quartal (bis März) des laufenden Geschäftsjahrs den Umsatz um 61 Prozent auf 420 Mio. Dollar erhöht. Die Zahl der zahlenden Kunden sei um knapp 100 Prozent auf 886.100 gestiegen.Corona habe die Geschäfte von Peloton befeuert. Solange die Krise anhalte und die Menschen anderen Menschen aus dem Weg gehen würden, dürfte sich der Trend fortsetzen. Wer dem AKTIONÄR-Tipp gefolgt sei, liege nun 79 Prozent vorne.Andreas Deutsch von "Der Aktionär" rät Anlegern, die Gewinne bei der Peloton Interactive-Aktie laufen zu lassen und den Stopp auf 34 Euro nachzuziehen. (Analyse vom 07.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link