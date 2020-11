Börsenplätze Peloton Interactive-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

88,96 EUR +0,47% (25.11.2020, 18:47)



NASDAQ-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

106,37 USD +0,90% (25.11.2020, 18:38)



ISIN Peloton Interactive-Aktie:

US70614W1009



WKN Peloton Interactive-Aktie:

A2PR0M



Ticker-Symbol Deutschland Peloton Interactive-Aktie:

2ON



NASDAQ-Ticker-Symbol Peloton Interactive-Aktie:

PTON



Kurzprofil Peloton Interactive:



Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol Deutschland: 2ON, NASDAQ-Ticker-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (25.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spinningbike- und Laufbandherstellers Peloton Interactive Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol Deutschland: 2ON, NASDAQ-Ticker-Symbol: PTON) unter die Lupe.Die Fortschritte bei der Impfstoff-Entwicklung hätten Stay-at-home-Aktien wie Peloton stark unter Druck gebracht. Es herrsche die Angst vor, dass die Fitnessprodukte des Konzerns weniger nachgefragt würden, wenn die Beschränkungen des öffentlichen Lebens enden würden.Für den bekannten Analysten Gene Munster sei der aktuelle Rücksetzer indes eine klare Kaufchance. "Die Pandemie hat klar gemacht, dass man mit Peloton Gemeinschaft und Komfort zuhause haben kann", habe Munster bei CNBC gesagt. Dies werde auch künftig zu einer wachsenden Community führen, so der Gründer des Finanzunternehmens Loup Ventures. Die neuen Kunden, die durch die Pandemie hinzugekommen seien, würden auch künftig nicht darauf verzichten wollen, bequem und einfach von zu Hause aus ihr Fitnessprogramm durchzuführen.Loup Ventures schätze, dass 6,5 Millionen Mitglieder - das seien rund zehn Prozent aller Kunden - den Fitnessstudios auch nach Ende der Corona-Pandemie fernbleiben würden, um Home-Fitness-Alternativen wie Peloton zu nutzen. "Peloton hat sich zum Apple der Fitnesswelt entwickelt mit einer vertikalen Integration von Hardware und Software", so Munster.Aktuell scheine bei der Peloton-Aktie dennoch die Luft raus zu sein. Die Impfstoff-Fantasie habe die Mega-Rally vorerst gestoppt. Doch die Euphorie bei Munster komme nicht von ungefähr. Auch künftig würden sich viele Menschen zuhause fit halten, um Geld für teure Studio-Mitgliedschaften und Zeit zu sparen. Langfristig würden die Aussichten für Peloton gut bleiben.Die Peloton Interactive-Aktie gehört auf die Watchlist, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link