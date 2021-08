Tradegate-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

91,89 EUR -5,37% (27.08.2021, 14:22)



NASDAQ-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

114,09 USD -1,86% (26.08.2021, 22:00)



ISIN Peloton Interactive-Aktie:

US70614W1009



WKN Peloton Interactive-Aktie:

A2PR0M



Ticker-Symbol Peloton Interactive-Aktie:

2ON



NASDAQ-Symbol Peloton Interactive-Aktie:

PTON



Kurzprofil Peloton Interactive:



Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (27.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Peloton Interactive Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) unter die Lupe.Der Highflyer in der Coronakrise habe schwache Zahlen für das abgelaufene Quartal (Q4) vorgelegt und die Peloton Interactive-Aktie damit auf Talfahrt geschickt. Was der Börse auch nicht geschmeckt habe, sei der skeptische Ausblick aufgrund höherer Kosten und starker Preissenkungen gewesen.Nach dem Boom 2020 flaue das Wachstum beim US-Unternehmen deutlich ab. Geld habe Peloton Interactive im vergangenen Quartal nicht verdient - der Verlust habe 313 Mio. USD betragen. Ebenfalls problematisch: Die Zahl der Kunden, die nur die Kurse, aber nicht das Equipment nutzen würden, sei nur um 176% auf 874.000 gestiegen, obwohl das Unternehmen Freikurse angeboten habe. Peloton Interactive habe gewarnt, dass höhere Kosten und starke Preissenkungen bei einigen Produkten die Bilanz im laufenden ersten Quartal belasten könnten.Peloton Interactive müsse die Kundenzahl weiter erhöhen und zwar deutlich. Gelinge dies, habe das Unternehmen gute Chancen, das Netflix der Fitnessszene zu werden. Für Langfrist-Anleger mit Mut zum Risiko bedeute der Dip eine Kaufchance, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Peloton Interactive-Aktie: