Kurzprofil Peloton Interactive:



Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (23.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spinningbike- und Laufbandherstellers Peloton Interactive Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) unter die Lupe.Der steile Aufwärtstrend der Peloton Interactive-Aktie gestoppt - vorerst zumindest. Das Papier des US-Unternehmens habe sich von seinem Rekordhoch ein gutes Stück weit entfernt. Der Grund: Goldman Sachs habe die Peloton Interactive-Aktie abgestuft von "kaufen" auf "neutral" und das Kursziel von 140 auf 138 USD gesenkt. "Der Aktionär" glaube aber: Das Momentum dürfte gerade jetzt wieder stark werden.Peloton Interactive habe von der Corona-Krise stark profitiert. Als weltweit die Fitnessstudios hätten schließen müssenen, seien beim Hersteller von Spinningbikes und Laufbändern die Bestellungen durch die Decke geschossen. Bei den Kunden sei v.a. gut angekommen, dass Peloton Interactive zur Hardware auch Onlinekurse anbiete. Das verleihe dem eigenen Zuhause noch mehr das Gefühl von Fitnessstudio.Nun, da die Infektionszahlen deutlich steigen würden, könnte Interactive bald einen noch stärkeren Treiber bekommen. Sogar wenn es keinen Lockdown gebe, dürfte immer mehr Menschen wegen der Ansteckungsgefahr die Lust aufs Fitnessstudio vergangenen sein. Bekomme Peloton Interactive die Lieferverzögerungen in den Griff oder würden die Kunden sie in Kauf nehmen, stehe einer Fortsetzung der Kursrally nichts im Weg. "Der Aktionär" bleibe klar bullish mit einem Kursziel von 130 Euro, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.10.2020)Börsenplätze Peloton Interactive-Aktie: