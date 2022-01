Tradegate-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

23,855 EUR +11,34% (21.01.2022, 22:02)



NASDAQ-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

27,06 USD +11,73% (21.01.2022, 22:00)



ISIN Peloton Interactive-Aktie:

US70614W1009



WKN Peloton Interactive-Aktie:

A2PR0M



Ticker-Symbol Peloton Interactive-Aktie:

2ON



NASDAQ-Symbol Peloton Interactive-Aktie:

PTON



Kurzprofil Peloton Interactive Inc.:



Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (21.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) unter die Lupe.Nach der Hiobsbotschaft am Vortag, Peloton Interactive wolle die Produktion für seine Spinningbykes und Läufbänder ab Februar unterbrechen und dem damit einhergehenden Kurseinbruch starte die Aktie am Freitag einen Erholungsversuch. Zum einen zeige der Beschwichtigungsversuch des CEO Wirkung, zum anderen würden die Analysten Kurspotenzial sehen.Laut Nachrichtenagentur Bloomberg hätten sich am Freitag ein Dutzend Investmentbanken zu Peloton Interactive geäußert. Zwar hätten einige ihr Kursziel zum Teil drastisch gesenkt, doch überwiegend lägen die Ziele deutlich über dem aktuellen Kursniveau (27,88 USD). Acht Banken würden die Aktie weiter mit "buy", "outperform" oder "overweight" bewerten. Stifel erhöhe das Rating sogar auf "kaufen". Drei Häuser würden neutral bleiben. Die Kursziele würden von 27 bis 85 (!) USD reichen. Paul Golding von Macquarie könne sich offensichtlich vorstellen, dass sich der Kurs mehr als verdreifache. Die meisten Kursziele lägen bei 40 und 50 USD.Peloton Interactive-Chef John Foley habe sich bereits am Vortag zu Wort gemeldet. Er habe den Bericht über den Produktionsstopp in einer Mail an die Belegschaft "aus dem Zusammenhang gerissen" und "unvollständig" genannt. Zudem habe er überraschend Zahlen präsentiert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Peloton Interactive-Aktie: