NASDAQ-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

91,385 USD +3,62% (20.10.2021, 17:10)



ISIN Peloton Interactive-Aktie:

US70614W1009



WKN Peloton Interactive-Aktie:

A2PR0M



Ticker-Symbol Peloton Interactive-Aktie:

2ON



NASDAQ-Symbol Peloton Interactive-Aktie:

PTON



Kurzprofil Peloton Interactive Inc.:



Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (20.10.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Peloton Interactive Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) unter die Lupe.Die Peloton Interactive-Aktie steige nach langer Durststrecke den dritten Tag in Folge und könne am Mittwoch sogar knapp 4% zulegen. Anleger würden positiv auf die Meldung vom Montag reagieren, wonach das Fitnessangebot des US-Unternehmens mit Beyoncé ausgebaut werde. Damit intensiviert Peloton die strategische Partnerschaft aus dem November 2020 mit der weltweit bekannten Sängerin und Schauspielerin.Das Timing für die verstärkte Zusammenarbeit mit Beyoncé könnte kaum besser sein. Pünktlich zur kalten Jahreszeit sollte die mediale Reichweite der Sängerin dafür sorgen, dass das Nutzerwachstum von Peloton Interactive angekurbelt werde. Die Aktie bleibe trotz schwacher Kursentwicklung in den vergangenen Monaten ein Kauf, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.10.2021)Börsenplätze Peloton Interactive-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:78,54 EUR +3,66% (20.10.2021, 16:51)