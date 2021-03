Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (29.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Spinningbike- und Laufbandherstellers Peloton Interactive Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Vom Glanz des vergangenen Jahres sei nichts mehr übriggeblieben: Schlechter als die Peloton-Aktie habe 2021 keine Aktie im Nasdaq 100 performt. Seit Jahresanfang stehe ein Minus von 31 Prozent zu Buche. In der Post-Corona-Welt komme Peloton für die Anleger offenbar nicht mehr vor. Ein Irrglaube, meint DER AKTIONÄR.Ein Blick auf Google Trends beweise: Peloton sei kein Auslaufmodell. Bei dem Researchtool komme die Marke in den USA aktuell auf einen Wert von 57 (von 100) und liege damit nur acht Punkte unter dem Wert von vor einem Jahr, als der erste Lockdown gestartet sei. In Deutschland liege der Wert mit 28 sogar einen Zähler höher als vor einem Jahr.Heiße: Etliche Sportfans würden mit dem Gedanken spielen, sich ein Spinningbike oder ein Laufband von Peloton zu kaufen.Wer es tue, könne mit kürzeren Lieferzeiten rechnen, so Rohit Kulkarni, Analyst bei MKM Partners. Er sage: "Die Beschwerden wegen langer Wartezeiten sind zuletzt deutlich zurückgegangen."Laut Analyst Kulkarni spreche noch etwas für die Aktie: das Potenzial des Unternehmens bei B2B-Verkäufen an Hotels, Fitnesscenter und Firmen. Geschäfte mit Großabnehmern würden die Margen ohne Frage merklich anheben.Nach dem Kurssturz komme Peloton auf ein KUV für 2021/22 (Ende Juni) von 5,5, was für ein Wachstumsunternehmen mit einer spannenden Investmentstory in Ordnung gehe. Die Aktie habe an der 200-Tage-Linie nach oben gedreht, parallel habe die 100-Dollar-Marke als Unterstützung gehalten. Spekulativ orientierte Anleger können sich ein paar Stücke ins Depot legen, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" zur Peloton Interactive-Aktie. (Analyse vom 29.03.2021)