Tradegate-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

47,20 EUR -1,67% (24.06.2020, 15:57)



NASDAQ-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

56,38 USD +2,73% (24.06.2020, 15:45)



ISIN Peloton Interactive-Aktie:

US70614W1009



WKN Peloton Interactive-Aktie:

A2PR0M



Ticker-Symbol Peloton Interactive-Aktie Deutschland:

2ON



NASDAQ-Ticker-Symbol Peloton Interactive-Aktie:

PTON



Kurzprofil Peloton Interactive:



Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (24.06.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Spinningbike- und Laufbandherstellers Peloton Interactive Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der führende US-Immunologe in der Corona-Krise, Anthony Fauci, habe sich besorgt über deutlich zunehmende Fallzahlen von Coronavirus-Infektionen in mehreren US-Bundesstaaten geäußert. Drohe nun ein neuer Lockdown? Die Börse spekuliere offenbar darauf, dass in diesem Fall die Geschäfte bei Peloton wieder kräftig anziehen würden.Fauci habe am Dienstag bei einer Anhörung im Repräsentantenhaus von einem "beunruhigenden Anstieg von Infektionen" in Florida, Texas, Arizona und anderen Bundesstaaten gesprochen. Die nächsten Wochen seien entscheidend dafür, diesem Anstieg entgegenzuwirken, habe er gesagt.Rund die Hälfte der US-Bundesstaaten verzeichne aktuell eine Zunahme von Fällen.Vor wenigen Tagen habe die US-Gesundheitsbehörde CDC alle Bewohner der USA dazu aufgerufen, die Situation weiter ernst zu nehmen. Es könnten sogar neue strikte Ausgangsbeschränkungen nötig werden, so die CDC. Das müsse auf lokaler Ebene je nach Infektionsgeschehen entschieden werden.Mitte Mai habe das Unternehmen bei der Kundenzahl die Millionenmarke geknackt. Damit habe Peloton die Jahresprognose (das Geschäftsjahr ende im Juni) von 1,04 bis 1,05 Millionen fast schon erreicht.Seit der Empfehlung des "Aktionär" Anfang April liegt die Peloton-Aktie jetzt 116 Prozent im Plus. Gewinne laufen lassen, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 24.06.2020)Mit Material von dpa-AFX