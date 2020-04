Börsenplätze Peloton Interactive-Aktie:



Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Peloton Interactive Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe."Der Aktionär" sei sich sicher: Corona werde viele der Gewohnheiten nachhaltig verändern. Zum Beispiel die Art und Weise, wie man Sport mache. Das Home-Gym komme immer mehr in Mode. Einer der Top-Profiteure dieser Entwicklung sollte Peloton sein. Die Aktie lege am Freitag nach einem positiven Analystenkommentar zu.Rosenblatt Securities habe das Coverage von Peloton mit "kaufen" gestartet. Die Analysten würden eine steigende Nachfrage nach den Spinningrädern des Unternehmens erwarten. Infolge der Covid-19-Pandemie würden immer mehr Leute in den eigenen vier Wänden Sport treiben, so Rosenblatt Securities.Nach Einschätzung des "Aktionär" könnte sich dieser Trend fortsetzen. Viele Menschen könnten ihre Angst vor Keimen nicht einfach so abschütteln und würden anderen Menschen lieber - so weit es gehe - fernbleiben, auch wenn Corona vorbei sei. Psychologen würden schon jetzt vor einer spürbaren Zunahme von Ängsten in der Bevölkerung warnen, krank zu werden.Peloton könnte ein Gewinner der Krise sein, den aktuell kaum ein Anleger auf der Karte habe. "Der Aktionär" ist bullish für den Wert, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 03.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link