Tradegate-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

80,20 EUR -1,73% (24.09.2020, 08:01)



NASDAQ-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

95,23 USD +0,89% (23.09.2020, 22:00)



ISIN Peloton Interactive-Aktie:

US70614W1009



WKN Peloton Interactive-Aktie:

A2PR0M



Ticker-Symbol Peloton Interactive-Aktie Deutschland:

2ON



NASDAQ-Ticker-Symbol Peloton Interactive-Aktie:

PTON



Kurzprofil Peloton Interactive:



Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (24.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spinningbike- und Laufbandherstellers Peloton Interactive Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) unter die Lupe.Am Dienstag noch sei der Smart-Bike-Hersteller unter die Räder gekommen. Konkurrent Echolon habe das "Prime Bike" angekündigt, das "in Zusammenarbeit mit Amazon.com" entwickelt worden und das erste mit dem Internet verbundene Fitnessprodukt von Amazon.com sei. Diese Zusammenarbeit gebe es aber offenbar gar nicht. Ein Betrug?"Dieses Fahrrad ist kein Amazon.com-Produkt oder mit Amazon Prime verwandt", habe eine Amazon.com-Sprecherin gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg gesagt. "Echelon hat keine formelle Partnerschaft mit Amazon.com. Wir arbeiten mit Echelon zusammen, die dies entsprechend kommunizieren, den Verkauf des Produkts stoppen und das Produkt-Branding ändern", so die Sprecherin.Echelon habe 2017 sein erstes vernetztes Fahrrad vorgestellt und habe es mit preisgünstigen Smart-Bikes gegen Peloton Interactive aufgenommen. Es scheine jedoch ein aussichtsloses Rennen. Kurios: Die entsprechende Pressemitteilung sei in der Zwischenzeit nicht mehr im Netz auffindbar. Wer jetzt der Schuldige für diesen Skandal sei, müsse noch geklärt werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Peloton Interactive-Aktie: