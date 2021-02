Tradegate-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

121,22 EUR -7,89% (05.02.2021, 14:11)



NASDAQ-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

157,53 USD +7,04% (04.02.2021, 22:00)



ISIN Peloton Interactive-Aktie:

US70614W1009



WKN Peloton Interactive-Aktie:

A2PR0M



Ticker-Symbol Deutschland Peloton Interactive-Aktie:

2ON



NASDAQ-Ticker-Symbol Peloton Interactive-Aktie:

PTON



Kurzprofil Peloton Interactive:



Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (05.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Spinningbike- und Laufbandherstellers Peloton Interactive Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bis 22 Uhr sei die Peloton Interactive-Aktie etwas nach oben gegangen. Dann sei sie nach unten durchgereicht worden. Das Unternehmen habe gute Zahlen für das letzte Quartal gemeldet. Man habe 1,06 Mrd. USD Umsatz erreicht, was einem Plus von 130% und von 63 Mio. USD entspreche. Peloton Bike+, die Laufbänder usw. - alles laufe und werde stark nachgefragt. Peloton Interactive habe auch einen sehr positiven Ausblick gegeben.Warum sei die Aktie also gefallen? Der Erfolg von Peloton Interactive sei sein Problem. Einerseits sei man dank der Pandemie erfolgreich. Die Pandemie verursache aber auch Probleme, genügend Material reinzuschaffen, um letztendlich alle Aufträge schnell abarbeiten zu können. Deswegen nehme man Luftfracht, die natürlich nicht die billigste Variante sei. Das koste das Unternehmen 100 Mio. USD. Peloton Interactive gebe zu, dass das erst mal massiv auf die Ergebnisse drücke, aber man sei in erster Linie den Kunden und nicht den Aktionären verpflichtet. Die Peloton Interactive-Aktie sei zwar unter Druck gewesen, aber die Analysten seien weiterhin sehr bullisch. Deswegen dürfte der Rücksetzer relativ schnell wieder abgearbeitet werden, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 05.02.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Peloton Interactive-Aktie: