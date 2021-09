Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (09.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Peloton Interactive Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach den schwächer als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen sorge Peloton wieder für positive Schlagzeilen. Der amerikanische Hersteller von Fitnessgeräten wolle nun eine eigene Sportbekleidungsmarke einführen. Damit könnte Peloton neben signifikanten Umsatzzuwächsen auch einem kanadischen Konkurrenten Marktanteile abjagen. Die Anleger würden die Pläne honorieren und die Aktie Fahrt aufnehmen lassen.Konkret plane Peloton, Sportbekleidung für Herren und Damen sowie geschlechtsneutrale Angebote im Preisbereich von 15 bis 118 Dollar anzubieten. Die neue Linie solle Trikots, Hoodies, Tights und Shorts umfassten. Hintergrund: Peloton habe 2014 mit dem Verkauf von Bekleidung begonnen, aber nun sei der erste Launch der Marke, bei dem der Großteil der Kollektion aus Artikeln der Peloton-Eigenmarke bestehe.Mit diesem Ausbau des Portfolios könnte Peloton zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Zum einen die jüngste Preissenkung von fast 20 Prozent (auf 1.495 Dollar) für das Original-Heimtrainingsgerät kompensieren. Überdies würden die Amerikaner den auf dem Markt für High-End-Fitnessbekleidung stark positionierten und erfolgreichen kanadischen Sportbekleidungshersteller lululemon angreifen.Die Peloton-Aktie gewinne am Donnerstag dank dieser positiven News mehr als acht Prozent und notiere bei rund 106 Dollar.Kurzum: "Der Aktionär" ist weiterhin bullish für seine Empfehlung (Ausgabe 22/2021) beziehungsweise Muster-Depotwert, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.09.2021)Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.