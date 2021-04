NASDAQ-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

102,73 USD -3,54% (21.04.2021, 16:36)



Kurzprofil Peloton Interactive:



Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (21.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Peloton Interactive Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Peloton Interactive-Aktie bekomme heute wieder Druck von den Anlegern. Auf dem Kurs laste immer die Geschichte von den tragischen Vorfällen in Amerika, wo Kinder zu Hause auf das Laufband von Peloton gestiegen seien und sich dabei schwer verletzt hätten. Ein Kind sei dabei zu Tode gekommen. Jetzt fordere die US-Verbraucherschutzorganisation, die Laufbänder, auf denen die Unfälle passiert seien, zurückzuziehen. Das werde natürlich ein herber Schlag für Peloton. Die Analysten seien weiterhin sehr bullisch für Peloton. Im Moment gebe es 24 Kaufempfehlungen, drei würden "halten" und zwei "verkaufen" sagen. Das durchschnittliche Kursziel liege bei 160,77 USD. Die Experten von "Der Aktionär" sind auch bullisch. Man muss bei der Peloton Interactive-Aktie nur aufpassen, dass die 100-USD-Marke hält, so Andreas Deutsch, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 21.04.2021)Die vollständige Analyse von Andreas Deutsch, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Peloton Interactive-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:85,30 EUR -3,60% (21.04.2021, 16:50)