Börsenplätze Peloton Interactive-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

83,33 EUR +12,03% (11.09.2020, 10:09)



NASDAQ-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

87,75 USD -3,75% (10.09.2020, 22:00)



ISIN Peloton Interactive-Aktie:

US70614W1009



WKN Peloton Interactive-Aktie:

A2PR0M



Ticker-Symbol Peloton Interactive-Aktie Deutschland:

2ON



NASDAQ-Ticker-Symbol Peloton Interactive-Aktie:

PTON



Kurzprofil Peloton Interactive:



Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (11.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spinningbike- und Laufbandherstellers Peloton Interactive Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) unter die Lupe.Peloton Interactive erwarte einen kräftigen Schub für sein Geschäft in der Corona-Krise mit weiterem schnellen Wachstum. Nach einem viel besser als erwarteten vierten Quartal wolle das Unternehmen im laufenden Geschäftsjahr den Umsatz mehr als verdoppeln.In der Corona-Krise hätten mehr Menschen zuhause trainiert, während Fitness-Studios nicht hätten genutzt werden können. Der Spinningbike-Hersteller habe davon profitiert. In dem Ende Juni abgeschlossenen vierten Geschäftsquartal sei der Umsatz im Jahresvergleich von 223 Mio. auf 607 Mio. Dollar gesprungen. Die Analysten hätten lediglich 583 Mio. Dollar erwartet.Der Nettogewinn habe sich auf 89,1 Mio. Dollar bzw. 0,27 Dollar je Aktie belaufen. Erwartet worden seien 0,10 Dollar.Die Erwartungen an Peloton seien kilometerhoch gewesen, aber das Unternehmen habe geliefert. Folglich habe der US-Titel nachbörslich um zehn Prozent auf 96,25 Dollar zugelegt. Seit der Empfehlung des AKTIONÄR von Anfang April liege das Papier nun 250 Prozent im Plus.Anleger sollten die Gewinne bei der Peloton Interactive-Aktie laufen lassen, und Stopp auf 68 Euro nachziehen, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" (Analyse vom 11.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link