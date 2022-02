Peloton befinde sich in Schwierigkeiten und die würden sich nur durch einen Strategieschwenk im operativen Geschäft beheben lassen. Was einen solchen betreffe, müsse der Neue erst liefern. DER AKTIONÄR bleibt skeptisch, so Martin Weiß von "Der Aktionär" zur Peloton Interactive-Aktie. (Analyse vom 08.02.2022)



Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (08.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Onlinefitness-Anbieters Peloton Interactive Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Peloton habe im letzten Quartal mehr als 430 Millionen Dollar verbrannt und die Aussichten für den Fitnessbike-Hersteller würden düster bleiben. Trotzdem reagiere die Aktie am Dienstag mit einem ordentlichen Satz nach oben. Seien es die heißen Übernahmegerüchte, die den Kurs treiben würden oder der Abschied des gescheiterten CEO? DER AKTIONÄR ist überzeugt: weder noch.Peloton drehe auf - und wie! Die Aktie explodiere um 25 Prozent auf 37 Dollar und erreiche damit den höchsten Stand seit Monaten.Vor Börsenbeginn habe der Konzern, der nach Ausbruch der Pandemie mit seinen Fitnessbikes und Laufbändern Millionen neuer Abonnenten gewonnen habe, einen herben Verlust für das letzte Quartal mitgeteilt und die Streichung von 20 Prozent der Belegschaft angekündigt. Peloton wolle so rund 800 Millionen Dollar sparen, heiße es.Und Peloton müsse sparen. Der Ausblick für das operative Geschäft bleibe schwierig, wie die massiv gekappten Umsatzprognosen für das Geschäftsjahr zeigen würden.DER AKTIONÄR findet die Story nicht gänzlich schlüssig, zumal die Gerüchte in einen zeitlich nahen Zusammenhang mit einem umtriebigen aktivistischen Investor fallen. Der habe vehement den Rücktritt des gescheiterten CEOs John Foley gefordert und verbuche hier zumindest einen ersten Erfolg: Foley schmeiße nach zehn Jahren am Steuer hin.Sei es also die Fantasie, dass Foleys Nachfolger Barry McCarthy das Ruder rumreißen könne, die den Kurs entfache? Der frühere Spotify-CFO sei bislang den Beweis schuldig geblieben, dass er zum Firmenretter tauge.Bleibe also ein Short-Squeeze als mögliche Begründung, weshalb die Aktie nach einem zeitweisen Verlust von 14 Prozent nach den Zahlen jetzt den Rallye-Gang eingelegt habe. Für diese Einschätzung spreche das sehr hohe Handelsvolumen von 100 Millionen Aktien binnen 90 Minuten nach Börseneröffnung. Der Tagesdurchschnitt betrage 25 Millionen Aktien.Auf den Traderboards Wallstreetbets und bei Stocktwits werde die Aktie ebenfalls heiß diskutiert, ein weiterer Hinweis, dass bei Peloton weniger ein möglicher Turnaround eingepreist werde, sondern die Shortquote von zuletzt zwölf Prozent der eigentliche Auslöser für den Anstieg sei.