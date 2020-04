SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Peach Property Group-Aktie:

Kurzprofil Peach Property Group AG:



Die Peach Property Group AG (ISIN: CH0118530366, WKN: A1C8PJ, Ticker-Symbol: P6Z, SIX Swiss Ex: PEAN) ist ein Immobilieninvestor und -entwickler mit einem Anlageschwerpunkt in der Schweiz und Deutschland. Zum Portfolio gehören zunehmend Anlageobjekte zur Verstetigung der Erträge sowie attraktive Entwicklungsimmobilien im Bereich Wohnen.



Die Aktivitäten umfassen die gesamte Wertschöpfungskette von der Standortevaluation über die Projektierung bis zur Realisierung und Vermarktung. Im Bestandsbereich fokussiert die Gruppe auf Objekte, bei welchen sich mittels eines aktiven Asset-Managements attraktive Renditen erzielen lassen - typischerweise in B-Lagen im Einzugskreis von Ballungsräumen. Im Entwicklungsbereich konzentriert sich die Gruppe auf aussergewöhnliche Standorte und Objekte mit gehobener Ausstattung für einen anspruchsvollen Kundenkreis.



Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert. (02.04.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Peach Property Group-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Peach Property Group-Aktie (ISIN: CH0118530366, WKN: A1C8PJ, Ticker-Symbol: P6Z, SIX Swiss Ex: PEAN), senken aber das Kursziel von 48 auf 44 CHF.Das Unternehmen habe am 31. März den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2019 veröffentlicht und die vorläufigen Zahlen aus dem Februar bestätigt. Die Mieteinnahmen hätten um 31% von 30 Mio. CHF auf 39 Mio. CHF gesteigert werden können. Das Bewertungsergebnis habe bei über 113 Mio. CHF (2018: 55 Mio. CHF) gelegen. Der Vorsteuergewinn habe mit 109 Mio. CHF eine neues Rekordniveau erreicht. Der Nettogewinn nach Minderheiten habe mit rund 88 Mio. CHF um 93% über dem Vorjahreswert von über 45 Mio. CHF gelegen.Das Gesamtportfolio sei in 2019 auf nahezu 13.000 Einheiten und somit um über 55% deutlich ausgebaut worden. Dies zeige sich auch in den Soll-Mieten, welche um rund 50% auf nunmehr 65 Mio. CHF angestiegen seien. Der Marktwert des Portfolios habe zum Jahresende bei über 1,1 Mrd. CHF gelegen. Der NAV je Aktie zu Marktwerten habe zum Jahresende bei 45,11 CHF gelegen, ein Plus von über 23%.Aufgrund der derzeitigen Corona-Pandemie würden die Analysten von SRC Research Schätzung für das laufende Geschäftsjahr für den Moment reduzieren und nun von Mieteinnahmen von über 55 Mio. CHF ausgehen, was den aktuellen Ist-Mieten entspreche, sprich ohne weitere Zukäufe und Leerstandsreduzierungen. Hinsichtlich des Bewertungsergebnises würden sie ihre Erwartung ebenfalls leicht zurücknehmen. Auch wenn sie allgemein von weiteren Erfolgen im Ankauf und der Leerstandsreduzierung ausgehen würden und der Wohnimmobilienmarkt im Gegensatz zu anderen Sektoren nicht zu sehr betroffen sein sollte, würden die Analysten von SRC Research durch die derzeitigen Unsicherheiten und Einschränkungen doch erheblich erschwerte Bedingungen sehen, was sich auf die beiden reduzierten Kennzahlen auswirken würde. Alles in allem würden sie das Unternehmen jedoch auch in unsicheren Zeiten gut aufgestellt sehen. Der LTV der Gesellschaft liege zum Jahresende bei unter 60%, die Eigenkapitalquote liege bei rund 33% und die vorhande Liquidität liege bei nahezu 50 Mio. CHF. Folglich würden die sehen ihr Kursziel von 48 auf 44 CHF reduzieren. Die Aktie habe bedingt durch die Corona-Krise in den vergangenen Wochen deutliche Kurseinbußen hinnehmen müssen, woraus sich nun ein Kurspotenzial von über 40% ergebe.