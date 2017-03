SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Peach Property Group-Aktie:

16,35 CHF -0,91% (08.03.2017, 15:58)



ISIN Peach Property Group-Aktie:

CH0118530366



WKN Peach Property Group-Aktie:

A1C8PJ



Ticker-Symbol Peach Property Group-Aktie:

P6Z



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Peach Property Group-Aktie:

PEAN



Kurzprofil Peach Property Group AG:



Die Peach Property Group AG (ISIN: CH0118530366, WKN: A1C8PJ, Ticker-Symbol: P6Z, SIX Swiss Ex: PEAN) ist ein Immobilieninvestor und -entwickler mit einem Anlageschwerpunkt in der Schweiz und Deutschland. Zum Portfolio gehören zunehmend Anlageobjekte zur Verstetigung der Erträge sowie attraktive Entwicklungsimmobilien im Bereich Wohnen.



Die Aktivitäten umfassen die gesamte Wertschöpfungskette von der Standortevaluation über die Projektierung bis zur Realisierung und Vermarktung. Im Bestandsbereich fokussiert die Gruppe auf Objekte, bei welchen sich mittels eines aktiven Asset-Managements attraktive Renditen erzielen lassen - typischerweise in B-Lagen im Einzugskreis von Ballungsräumen. Im Entwicklungsbereich konzentriert sich die Gruppe auf aussergewöhnliche Standorte und Objekte mit gehobener Ausstattung für einen anspruchsvollen Kundenkreis.



Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert. (08.03.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Peach Property Group-Aktienanalyse von Independent Research:Matthias Engelmayer und Stefan Röhle, Aktienanalysten von Independent Research, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Peach Property Group-Aktie (ISIN: CH0118530366, WKN: A1C8PJ, Ticker-Symbol: P6Z, SIX Swiss Ex: PEAN) mit einer Kaufempfehlung auf.Das Unternehmen habe sich erfolgreich zum Bestandshalter von Wohnimmobilien in deutschen B-Städten mit stabilen Mieterträgen gewandelt. Die verbliebenen beiden Entwicklungsprojekte würden bis einschließlich 2018e gewinnbringend verkauft.Als Treiber für die Erträge und den FFO I sähen die Analysten die Revitalisierung übernommener Objekte an. Die Unternehmensleitung habe einen guten Track Record bei der Reduzierung des Leerstands. Die Analysten würden damit rechnen, dass dadurch 2020e eine Brutto-Mietrendite (Basis: Anschaffungswerte) von 8,1% (2016(e): 6,7%) erzielt werde.Maßgeblich für den Kursabschlag auf den NAV sei nach Ansicht des Analysten der niedrige FFO I, der aber ab 2017e aufgrund des unterstellten Portfolioausbaus auf 5.000 (aktuell: 3.200) Einheiten und des Leerstandsabbaus deutlich positiv ausfallen dürfte.Matthias Engelmayer und Stefan Röhle, Aktienanalysten von Independent Research, nehmen die Coverage für die Peach Property Group-Aktie mit einem "kaufen"-Rating auf. Das Kursziel laute 23,50 CHF. (Analyse vom 08.03.2017)Börsenplätze Peach Property Group-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs Peach Property Group-Aktie:15,305 EUR +5,18% (08.03.2017, 12:08)