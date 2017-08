SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Peach Property Group-Aktie:

CHF 24,75 +1,64% (10.08.2017, 17:30)



ISIN Peach Property Group-Aktie:

CH0118530366



WKN Peach Property Group-Aktie:

A1C8PJ



Ticker-Symbol Peach Property Group-Aktie:

P6Z



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Peach Property Group-Aktie:

PEAN



Kurzprofil Peach Property Group AG:



Die Peach Property Group AG (ISIN: CH0118530366, WKN: A1C8PJ, Ticker-Symbol: P6Z, SIX Swiss Ex: PEAN) ist ein Immobilieninvestor und -entwickler mit einem Anlageschwerpunkt in der Schweiz und Deutschland. Zum Portfolio gehören zunehmend Anlageobjekte zur Verstetigung der Erträge sowie attraktive Entwicklungsimmobilien im Bereich Wohnen.



Die Aktivitäten umfassen die gesamte Wertschöpfungskette von der Standortevaluation über die Projektierung bis zur Realisierung und Vermarktung. Im Bestandsbereich fokussiert die Gruppe auf Objekte, bei welchen sich mittels eines aktiven Asset-Managements attraktive Renditen erzielen lassen - typischerweise in B-Lagen im Einzugskreis von Ballungsräumen. Im Entwicklungsbereich konzentriert sich die Gruppe auf aussergewöhnliche Standorte und Objekte mit gehobener Ausstattung für einen anspruchsvollen Kundenkreis.



Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert. (10.08.2017/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Peach Property Group-Aktienanalyse von Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Peach Property Group-Aktie (ISIN: CH0118530366, WKN: A1C8PJ, Ticker-Symbol: P6Z, SIX Swiss Ex: PEAN) und erhöghen das Kursziel von 28 auf 30 CHF.Mit den vorläufige Eckdaten für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2017 habe das Unternehmen einen überraschend signifikanten Anstieg im Nettogewinn ausweisen können. Im Vergleich zur Vorjahresperiode habe sich dieser von 3,8 Mio. CHF auf bereits 16 Mio. CHF mehr als vervierfacht. Die Mieteinnahmen hätten hierbei um über 60% zugelegt und bei knapp 7 Mio. CHF gelegen. Weiterhin hätten die erneut intensive Arbeit im Asset Management sowie Verkäufe aus noch vorhandenen Entwicklungsprojekten positiv zum Ergebnis beigetragen. Eine Stärkung des Euros gegenüber des Schweizer Frankens habe die Zahlen ebenfalls weiter beflügelt.Der Marktwert des Bestandsportfolios habe sich im Berichtszeitraum ebenfalls sehr erhöht und liege nun bei 332 Mio. CHF, einem Plus von fast 50%. Der Marktwert des Gesamtportfolios liege derzeit bei 414 Mio. CHF. Für den restlichen Verlauf des Jahres würden die Analysten nochmals von weiteren Zukäufen und positiven Wertveränderungen ausgehen. Mit dem kürzlich gesicherten Konsortialkredits von 60 Mio. Euro verfüge das Unternehmen über die benötigten Mittel für eine besagte Erweiterung des Portfolios.Infolge des sehr guten Ergebnisses, welches auch die SRC Research-Erwartungen übertroffen habe, hätten die Analysten entsprechend ihre Prognose für das Gesamtjahr 2017 angehoben. Die bisherige Prognose eines Nettogewinns von rund 17,5 Mio. CHF erscheine ihnen nach dem bisher exzellenten Verlauf des Geschäftsjahres nun als zu konservativ. Sie würden nun von einem Nettogewinn nach Minderheiten von über 20,5 Mio. CHF ausgehen.Börsenplätze Peach Property Group-Aktie:Xetra-Aktienkurs Peach Property Group-Aktie:21,83 EUR +1,65% (10.08.2017, 17:35)