NASDAQ-Aktienkurs Paychex-Aktie:

141,23 USD +1,42% (06.04.2022, 22:00)



ISIN Paychex-Aktie:

US7043261079



WKN Paychex-Aktie:

868284



Ticker-Symbol Paychex-Aktie:

PCX



NASDAQ-Symbol Paychex-Aktie:

PAYX



Kurzprofil Paychex Inc.:



Paychex Inc. (ISIN: US7043261079, WKN: 868284, Ticker-Symbol: PCX, NASDAQ-Symbol: PAYX) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Rochester, New York. Paychex ist im Aktienindex NASDAQ 100 und im S&P 500 gelistet. Paychex hat sich auf das Outsourcing von Dienstleistungen bei Betrieben spezialisiert. (07.04.2022/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Paychex: Rally könnte direkt weitergehen - ChartanalyseDie Paychex-Aktie (ISIN: US7043261079, WKN: 868284, Ticker-Symbol: PCX, NASDAQ-Symbol: PAYX) bildete am 30. Dezember 2021 ein Allzeithoch bei 138,96 USD aus, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Danach sei es zu einer größeren Korrekturbewegung auf 109,87 USD gekommen. Danach habe zweitweise eine große Umkehrformation in Form einer SKS gedroht. Am 24. Februar habe sich der Wert der Nackenlinie stark angenähert, sei aber danach nach oben gedreht und habe am 31. März erstmals ein neues Allzeithoch markiert. In den letzten beiden Handelstagen sei es jeweils zu einem neuen Rekordhoch gekommen. Gestern habe die Aktie zudem erstmals eine lange weiße Kerze oberhalb des alten Allzeithochs ausgebildet.Die Paychex-Aktie zeige sich in einer sehr starken Verfassung und habe den Abgaben an den Märkten in den letzten beiden Tagen getrotzt. Die Rally könnte direkt weitergehen. Ein Anstieg bis ca. 175 USD erscheine möglich. Sollte die Aktie aber unter 135,35 USD abfallen, könnte es zu einer mehrtägigen Konsolidierung in Richtung 124,83-124,30 USD kommen. (Analyse vom 07.04.2022)Börsenplätze Paychex-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Paychex-Aktie:129,54 EUR +1,42% (06.04.2022, 22:26)