Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

228,40 EUR +2,31% (15.04.2021, 19:15)



XETRA-Aktienkurs PayPal-Aktie:

227,45 EUR +0,62% (15.04.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

273,98 USD +2,53% (15.04.2021, 19:03)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Im vierten Quartal 2020 wurden rund 4,408 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im vierten Quartal 2020 einen Wert von 377 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (15.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Online-Bezahldienstes PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Liste der IPO-Kandidaten aus dem europäischen Fintech-Sektor sei durchaus beachtlich. Mit Trustly aus Schweden habe nun einer der am heißesten diskutierten Vertreter seine Pläne für einen Börsengang bekannt gegeben. Die Technologie ermögliche Online-Zahlungen direkt vom Bankkonto und klammere Drittanbieter aus.Mit einem Umsatz von 195 Millionen Euro 2020 zähle Trustly ohne Frage noch nicht zu den Schwergewichten im Online-Zahlungssektor, der laut Analysten bis 2025 auf 154 Milliarden anwachsen werde. Die Schweden würden aber mit den Big Playern zusammenarbeiten. So würden beispielsweise die beiden "Aktionär"-Empfehlungen PayPal und Adyen auf Trustlys Technologie setzen.Mittelfristig wolle das Unternehmen ein jährliches Umsatzplus von über 30 Prozent erreichen, wie es in der Intention-to-float-Bekanntmachung schreibe. Im vergangenen Jahr habe ein Wachstum von knapp 40 Prozent zu Buche gestanden, 2019 seien es sogar über 58 Prozent gewesen.Das IPO an der NASDAQ Stockholm solle umgerechnet rund 789 Millionen Euro (acht Milliarden Schwedische Kronen) einbringen, wie der Trustly-CEO, Oscar Berglund, gegenüber Reuters erklärt habe. Damit käme das Unternehmen auf eine Bewertung von gut neun Milliarden Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze PayPal-Aktie: