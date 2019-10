Xetra-Aktienkurs PayPal-Aktie:

94,00 EUR +8,56% (24.10.2019, 13:43)



Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

94,20 EUR +8,70% (24.10.2019, 14:17)



Nasdaq-Aktienkurs PayPal-Aktie:

USD 104,78 +8,42% (24.10.2019, 14:24, vorbörslich)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) stellt eine Technologieplattform bereit, die digitale und mobile Bezahlungsvorgänge rund um die Welt ermöglicht. Die Zielgruppe sich Verbraucher, Händler, Freunde und Familie. Das Unternehmen war früher unter dem Dach des Auktionsdienstleister eBay Corp. tätig und ging im Juli 2015 nach einer Konzernausgliederung als unabhängige Gesellschaft an die Börse.

(24.10.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse des Analysten Joseph Foresi von Cantor Fitzgerald:Analyst Joseph Foresi vom Investmenthaus Cantor Fitzgerald empfiehlt Investoren laut einer Aktienanalyse weiterhin eine Übergewichtung der Aktien von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV).Die Analysten von Cantor Fitzgerald kürzen aufgrund negativer Währungseffekte die Umsatzprognosen. PayPal Holdings Inc. habe zudem wegen unrealisierter Verluste von Kapitalbeteiligungen die Gewinnplanungen nach unten revidiert.Gleichwohl habe das Management einen robusten Ausblick auf 2020 gegeben. PayPal setze seine begonnenen Initiativen konsequent fort.Analyst Joseph Foresi ist der Auffassung, dass PayPal doppelt so stark wachsen könne als der Markt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze PayPal-Aktie: