Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Nach Unternehmensangaben wurden im vierten Quartal 2019 rund 3,46 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im vierten Quartal 2019 einen Wert von 305 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (11.03.2020/ac/a/n)







Berlin (www.aktiencheck.de) - PayPal: Zahlungsdienstanbieter weniger von Coronavirus betroffen als andere Tech-Unternehmen - AktiennewsDer Zahlungsdienstanbieter PayPal (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) erzielte im vierten Quartal des vergangenen Jahres 13,3 Prozent höhere Nettoerträge, als im vorherigen Quartal, so die Experten von Kryptoszene.de.Auch hinsichtlich der Transaktionszahl, der Umsätze und anderer Parameter weise PayPal ein Wachstum auf.Seit dem Jahr 2010 verzeichne der PayPal-Umsatz einen Anstieg von 406,27 Prozent. Insgesamt habe sich der Umsatz des Konzerns im vergangenen Jahr auf 17,77 Milliarden US-Dollar belaufen, wie aus den veröffentlichten Zahlen des Unternehmens hervorgehe.Indes erreiche das PayPal-Zahlungsvolumen Höchstwerte. Im Jahr 2019 seien Transaktionen in Höhe von 712 Milliarden US-Dollar umgesetzt worden. Ferner zeige die Infografik, welche Marktstellung der Konzern innehabe: unter den US-Bürgern, welche Online-Bezahl-Dienste verwenden würden, erfreue sich PayPal größter Beliebtheit. 89 Prozent der Befragten einer Erhebung hätten PayPal innerhalb der letzten zwölf Monate genutzt, wohingegen die Dienste Amazon Pay und Apple Pay lediglich von 27 bzw. 20 Prozent in Anspruch genommen worden seien."PayPal wächst nahezu kontinuierlich", so Kryptoszene-Analyst Raphael Lulay. "Zwar ist das Segment der Online-Bezahl-Dienste durchaus hart umkämpft. Allerdings zeigen nicht zuletzt Umfragedaten, dass PayPal einen signifikanten Vorsprung innehat. Von der drohenden Pandemie könnte der Konzern unter anderem deshalb geringfügiger betroffen sein, weil PayPal weniger abhängig von Werbegeldern ist, als beispielsweise Facebook und Google."Börsenplätze PayPal-Aktie: