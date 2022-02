Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Im vierten Quartal 2021 wurden über 5,3 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im vierten Quartal 2021 einen Wert von 426 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (07.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) unter die Lupe.Schwache Zahlen, ein enttäuschender Ausblick und ein plötzlicher Strategiewechsel hätten die PayPal-Aktie in der Vorwoche um fast 23% einbrechen lassen. Zahlreiche Analysten hätten bereits reagiert und ihre Kursziele zusammengestrichen - auch Dan Dolev von Mizuho Securities. Doch er sehe auch Grund zur Hoffnung..Nach der "monumentalen Herabstufung" der PayPal-Aktie habe Dolev in seiner jüngsten Studie vom Freitag "vier Silberstreife am Horizont" ausgemacht. Mut mache demnach, dass das Transaktionsvolumen (TPV) pro Nutzer im dritten Quartal einen Boden gefunden und im vierten Quartal wieder etwas verbessert habe."Unsere Analysen zeigen, dass der Aktienkurs (mit etwa einem Quartal Zeitverzug) der Entwicklung beim TPV pro Nutzer folgt", zitiere die Nachrichtenagentur Dow Jones aus der Mizuho-Studie. "Wenn sich diese Kennzahl weiter verbessert, dürfte der Kurs nach unserer Einschätzung folgen."Verbesserungen sehe Dolev darüber hinaus auch beim prozentualen Anteil, der pro Transaktion bei PayPal hängen bleibe. Die sogenannte Take Rate habe sich - bereinigt um die Effekte der ausgelaufenen Kooperation mit eBay - im zurückliegenden Quartal auf 2,03% verbessert. Zuvor seien es 1,98% in Q3 und 1,95% in Q2 gewesen.Auch absolut gesehen habe sich das Transaktionsvolumen verbessert, wenn man eBay und die Peer-to-Peer-App Venmo außen vor lasse. Mit 55 Mrd. USD habe es zwar nicht mehr das Rekordniveau aus dem zweiten Quartal 2021 erreicht, aber dennoch die Entwicklung im dritten Quartal 2021 sowie sämtlichen Quartalen des Vorjahres übertroffen.Seine Kaufempfehlung für die PayPal-Aktie hat Dolev daraufhin zwar bestätigt, den fairen Wert aber erneut gesenkt - von 200 auf 175 USD. Er sei damit einer von vielen Analysten, die ihre Erwartungen und Kursziele in den vergangenen Tagen und Wochen teils massiv gesenkt hätten.Dolevs Analyse zeige, dass es im jüngsten Zahlenwerk von PayPal durchaus auch Lichtblicke gegeben habe. Die Anleger müssten allerdings ganz genau hinsehen, um diese auch zu erkennen. Im Chart deute sich derweil auch bei genauem Hinsehen noch keine signifikante Verbesserung an. Nach der Bruchlandung in der Vorwoche summiere sich der Abschlag vom Allzeithoch mittlerweile auf fast 60%.Zwar sei nach einem solchen Rückschlag jederzeit eine technische Gegenbewegung möglich, zu Wochenbeginn reiche es zunächst aber nur für ein moderates Plus. Ein Wiedereinstieg dränge sich aktuell nicht auf, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.02.2022)