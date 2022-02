Börsenplätze PayPal-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

101,54 EUR -0,08% (14.02.2022, 14:27)



XETRA-Aktienkurs PayPal-Aktie:

101,52 EUR -2,44% (14.02.2022, 14:12)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

115,29 USD -3,13% (11.02.2022, 22:00)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Im vierten Quartal 2021 wurden über 5,3 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im vierten Quartal 2021 einen Wert von 426 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (14.02.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) unter die Lupe.Der Kursrutsch der PayPal-Aktie habe in den letzten Monaten die Gewinner der vergangenen zwei Jahre zunichtegemacht. Neben zig Milliarden Markt Cap habe sich dabei auch das Vertrauen der Anleger in den Zahlungsabwickler verflüchtigt. Nun versuche das Management mit allen Mitteln zu retten, was zu retten sei.Dazu würden auch Stützungskäufe von einigen Top-Managern zählen, von denen das Finanzportal Barron's nun berichte. Demnach habe PayPal-Chef Dan Schulman bereits am 3. Februar rund eine Million Dollar in die Hand genommen und 7.994 weitere Aktien seines Unternehmens gekauft. Im Schnitt habe er dabei 124,57 Dollar pro Anteilschein gezahlt.Für den CEO sei es Aktion mit Symbolkraft, denn seit seiner Amtsübernahme im Juli 2015 habe er noch nie PayPal-Aktien am Markt gekauft. Den Rest der 196.544 PayPal-Aktien, die Schulman zum Zeitpunkt der Pflichtmeldung an die US-Börsenaufsicht SEC besessen habe, habe er allesamt im Rahmen seines Vergütungspakets erhalten.Einen Tag später habe Verwaltungsratsmitglied Frank Yeary rund 4.000 PayPal-Aktien für 500.000 Dollar gekauft, ehe einige Tage später auch sein Kollege David D. Dorman für eine Million Dollar 8.400 PayPal-Aktien erworben habe.Die Aktie habe ihre Talfahrt daraufhin beschleunigt. Die Stützungskäufe von Schulman und Co seien beinahe wirkungslos verpufft: Seit der CEO gekauft habe, sei der Kurs im Tief um weitere acht Prozent abgebröckelt. Mit dem Sturz auf 114,37 Dollar habe sie am Freitag den tiefsten Stand seit April 2020 markiert und dabei eine wichtige charttechnische Unterstützung verloren.Bei PayPal trübe sich das Chartbild immer weiter ein. Daran könnten zunächst weder die Insiderkäufe, noch die bereits aufkeimenden Übernahmespekulationen etwas ändern. Nach dem Rückfall unter die wichtige Unterstützung im Bereich von 121 Dollar werde ein erneuter Test der 100-Dollar-Marke und des Corona-Crash-Tiefs bei 82 Dollar immer wahrscheinlicher.Anleger sollten daher aktuell nicht ins fallende Messer greifen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur PayPal-Aktie. (Analyse vom 14.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link