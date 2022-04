Börsenplätze PayPal-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

81,34 EUR +3,90% (28.04.2022, 14:09)



XETRA-Aktienkurs PayPal-Aktie:

81,41 EUR +2,48% (28.04.2022, 13:54)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

82,61 USD -1,30% (27.04.2022, 22:00)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Im vierten Quartal 2021 wurden über 5,3 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im vierten Quartal 2021 einen Wert von 426 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (28.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die PayPal-Aktie (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) unter die Lupe.Der Zahlungsdienstleister habe am Mittwochabend nach US-Börsenschluss durchwachsene Zahlen für das erste Quartal vorgelegt und den Ausblick für das Gesamtjahr gesenkt. Da dies am Markt aber weitgehend erwartet worden sei, sei eine Kurskatastrophe wie nach den Q4-Zahlen im Februar diesmal ausgeblieben. Die PayPal-Aktie lege sogar zu.Der Online-Bezahldienst sei mit einem Gewinneinbruch ins Geschäftsjahr gestartet und habe die Jahresprognose nach unten revidiert. PayPal trage damit zahlreichen Belastungsfaktoren Rechnung: Angefangen von der rasant gestiegenen Inflation, welche die Kauflaune der Nutzer trübe, über den Rückzug aus Russland als Reaktion auf die Invasion in der Ukraine bis hin zu einer Abkühlung im Onlinehandel zugunsten des stationären Handels nach dem Ende viele Corona-Maßnahmen. Zudem wirke sich die die Abkehr von eBay weiterhin negativ auf das Transaktionsvolumen aus.Angesichts der durchwachsenen Entwicklung habe sich PayPal-Chef Dan Schulman durchaus selbstkritisch gegeben. Es gebe viel, worauf man stolz sein könne, doch ebenso noch Spielraum für Verbesserungen. Mit Blick auf den im Februar überraschend verkündeten Strategieschwenk - weg von Neukundenwachstum um jeden Preis und hin zu einer stärkeren Monetarisierung der bestehenden Nutzerbasis - habe es immerhin schon einen kleinen Erfolg zu vermelden gegeben: Die Zahl der Transaktionen pro aktivem Account sei im abgelaufenen Quartal um 11% auf 47 gestiegen.Vor diesem Hintergrund hätten die Anleger erleichtert auf die Veröffentlichung reagiert. Im nachbörslichen US-Handel sei die PayPal-Aktie in der Spitze um 5% gestiegen, nachdem sie kurz zuvor im regulären Handel ein neues Mehrjahrestief markiert habe.(Mit Material von dpa-AFX)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link