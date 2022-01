XETRA-Aktienkurs PayPal-Aktie:

149,44 EUR -5,27% (21.01.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

163,54 USD -5,62% (21.01.2022, 22:00)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Im dritten Quartal 2021 wurden rund 4,9 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im dritten Quartal 2021 einen Wert von 416 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (23.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die PayPal-Aktie (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) unter die Lupe.Das Kursdebakel beim US-Bezahldienstleister habe sich auch am Freitag fortgesetzt. Die PayPal-Aktie sei mit einem Minus von mehr als 5% einer der größten Verlierer an der US-Technologiebörse NASDAQ gewesen. Aus technischer Sicht sei die Frage nach dem Ende der Abwärtswelle ganz eindeutig zu beantworten.Durch das Minus an den vergangenen beiden Handelstagen habe die PayPal-Aktie zwei weitere Unterstützungen gebrochen und damit den Bären zusätzliches Futter gegeben. Jetzt komme es darauf an, nicht auch noch das Juli-Tief von 2020 bei rund 164 USD zu unterschreiten. Sollte allerdings auch diese Unterstützung gebrochen werden, scheine ein Absturz bis 150 USD vorprogrammiert. Die nächste massive Auffangzone warte erst bei 140 USD. Dort liege die obere Kante eines Aufwärtsgaps, das die PayPal-Aktie im Mai 2020 aufgerissen habe. Die untere Kante liege 10 USD tiefer und markiere den Worst Case, falls sich der Absturz fortsetzen sollte.Die Kursentwicklung der PayPal-Aktie lasse derzeit keinen Einstieg zu. Es drohe ein weiteres Verkaufssignal und noch tiefere Kurse. Anleger sollten nicht ins fallende Messer greifen, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.01.2022)Börsenplätze PayPal-Aktie:Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:144,20 EUR -5,91% (21.01.2022, 22:26)