XETRA-Aktienkurs PayPal-Aktie:

102,80 EUR -4,73% (25.07.2019, 15:44)



Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

102,26 EUR -5,98% (25.07.2019, 15:59)



Nasdaq-Aktienkurs PayPal-Aktie:

USD 114,87 -5,30% (25.07.2019, 15:45)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) stellt eine Technologieplattform bereit, die digitale und mobile Bezahlungsvorgänge rund um die Welt ermöglicht. Die Zielgruppe sich Verbraucher, Händler, Freunde und Familie. Das Unternehmen war früher unter dem Dach des Auktionsdienstleisters eBay Corp. tätig und ging im Juli 2015 nach einer Konzernausgliederung als unabhängige Gesellschaft an die Börse. (25.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) unter die Lupe.Der US-Konzern habe am Mittwochabend starke Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Insbesondere der Gewinn habe deutlich über dem Vorjahreswert und den Erwartungen der Analysten gelegen. Dennoch sei die PayPal-Aktie im nachbörslichen US-Handel um bis zu 7% eingeknickt.Trotz der positiven Entwicklung im zweiten Quartal blicke PayPal-CEO Dan Schulman aber etwas vorsichtiger auf den Rest des Jahres - zumindest bei den Umsätzen. Die Prognose für Umsatzwachstum im Gesamtjahr 2019 sei um 1% auf 14 bis 15% gesenkt. Der Jahreserlös solle demnach nun zwischen 17,6 und 17,8 Mrd. USD landen.PayPal habe mit der überraschenden Prognosesenkung beim Umsatz viele Anleger vor den Kopf gestoßen. Die positive Gewinnentwicklung und eine leichte Anhebung der EPS-Prognose für das Gesamtjahr auf 3,12 bis 3,17 Usd seien dadurch in den Hintergrund gedrängt worden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze PayPal-Aktie: