Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

232,05 EUR +0,22% (18.08.2021, 17:12)



XETRA-Aktienkurs PayPal-Aktie:

232,15 EUR -0,02% (18.08.2021, 16:56)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

271,87 USD +0,28% (18.08.2021, 16:59)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Im zweiten Quartal 2021 wurden rund 4,735 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im zweiten Quartal 2021 einen Wert von 403 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (18.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nach Meinung von Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) für Langfristanleger ein Basisinvestment.Durchwachsene Quartalszahlen hätten die PayPal-Aktie vor knapp drei Wochen in die Knie gezwungen. Der Zahlungsdienstleister habe die Umsatzschätzung der Analysten verfehlt. Seitdem habe sich das Papier wieder von seinem Rekordhoch entfernt. Aktuell sehe es auch aus charttechnischer Sicht gefährlich aus.Mitte Mai habe die PayPal-Aktie aus einer Konsolidierungsformation nach oben ausbrechen können und schließlich am 26. Juli ein neues Allzeithoch bei 310,16 Dollar markiert. Drei Tage darauf habe das US-Unternehmen seine durchwachsenen Zahlen veröffentlicht und damit die Anteilscheine auf Talfahrt geschickt.Nachdem sich die Aktie Anfang August erfolgreich über der Unterstützung am GD100 bei rund 269 Dollar habe halten können, sei jedoch der darauf folgende Rebound-Versuch missglückt. Nun stehe der Titel erneut an dem Zwischentief bei 269 Dollar, an dem im Moment auch der GD100 verlaufe. Sollte der Kurs unter diese Marke fallen, drohe ein Rücksetzer bis an die massive Unterstützungszone, die von der Horizontalen bei 254 Dollar und dem GD200 bei 253,71 Dollar ausgehe.Das kurzfristige Chartbild sei nach den Zahlen angeschlagen. Bei Kursen unter 269 Dollar würden weitere Rücksetzer drohen. Erst wenn der GD50 bei 286,30 Dollar, an dem auch die untere Gap-Kante verlaufe, geknackt werde, sei mit einem erneuten Angriff auf das Rekordhoch zu rechnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze PayPal-Aktie: