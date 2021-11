Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Im zweiten Quartal 2021 wurden rund 4,735 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im zweiten Quartal 2021 einen Wert von 403 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (09.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) unter die Lupe.PayPal habe am Montagabend durchwachsene Zahlen für das abgelaufene dritte Quartal gemeldet und die Jahresprognose wegen gesamtwirtschaftlicher Herausforderungen gesenkt. Dank einer neuen Kooperation mit Amazon springe die Aktie nachbörslich aber kurz hoch.Der Umsatz von PayPal sei im dritten Quartal zwar um 13 Prozent auf 6,18 Milliarden Dollar gestiegen, sei damit aber trotzdem hinter den Erwartungen der Analysten zurückgeblieben. Beim Gewinn pro Aktie habe indes ein kleines Plus von 3,7 Prozent auf 1,11 Dollar genügt, um die Erwartungen der Wall Street zu übertreffen. Die habe mit 1,07 Dollar ein EPS auf Vorjahresniveau erwartet.Die Zahl der aktiven Accounts sei zuletzt um 13,3 Millionen beziehungsweise 15 Prozent auf 412 Millionen gestiegen, das Volumen der abgewickelten Transaktionen sogar um 24 Prozent auf 310 Milliarden Dollar.Für das laufende vierte Quartal habe das Fintech-Unternehmen allerdings eine vorsichtige Prognose abgegeben: Mit einem Umsatz zwischen 6,85 und 6,95 Milliarden Dollar und einem EPS von 1,12 Dollar sei da Management deutlich hinter den Erwartungen der Analysten von durchschnittlich 7,24 Milliarden Dollar und 1,27 Dollar zurückgeblieben.Mit Blick auf das Gesamtjahr seien die Umsatz-Erwartungen leicht zurückgeschraubt worden. So sollten die Erlöse im Bereich zwischen 25,3 und 25,4 Milliarden Dollar liegen. Die Wall-Street-Experten und das Unternehmen selbst hätten bislang im Schnitt 25,8 Milliarden Dollar auf dem Zettel gehabt. Als Grund habe PayPal auf nachlassende Wachstumstrends und die angespannte gesamtwirtschaftliche Lage verwiesen.Der Funktionsumfang der App wachse damit weiter - und dürfte somit auch in Zukunft überdurchschnittliches Wachstum liefern. In Q3 sei das Transaktionsvolumen der Venmo-App um 36 Prozent auf 60 Milliarden Dollar gestiegen.Die Reaktion der Anleger falle im nachbörslichen US-Handel ambivalent aus: Habe die Freude über den Amazon-Deal im ersten Moment für ein deutliches Plus von vier Prozent gesorgt, sei die Aktie anschließend rund ein Prozent ins Minus gerutscht. Den erhofften Befreiungsschlag könnten die Zahlen damit zunächst nicht liefern.Zwar zählt die PayPal-Aktie für den "Aktionär" nach wie vor zu den Favoriten in der Payment-Branche, nach den jüngsten Kursverlusten ist der Stoppkurs von 190 Euro aber bereits sehr nahe. Investierte Anleger bleiben dabei und setzen auf eine baldige Trendwende, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 09.11.2021)