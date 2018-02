Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) stellt eine Technologieplattform bereit, die digitale und mobile Bezahlungsvorgänge rund um die Welt ermöglicht. Die Zielgruppe sich Verbraucher, Händler, Freunde und Familie. Das Unternehmen war früher unter dem Dach des Auktionsdienstleister eBay Corp. tätig und ging im Juli 2015 nach einer Konzernausgliederung als unabhängige Gesellschaft an die Börse.



London (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von Analyst Darrin Peller von BarclaysLaut einer Aktienanalyse bestätigt Analyst Darrin Peller vom Investmenthaus Barclays die Empfehlung die Aktien von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) überzugewichten.PayPal Holdings Inc. habe mit dem Q4-Bericht die Erwartungen erneut übertroffen. Dies gelte sowohl für die Umsatz- als auch die Gewinnebene. Trotz der robusten Trends habe der Fokus des Marktes vor allem der neuen Vereinbarung mit eBay gegolten. Der Umstand, dass PayPal in den kommenden Jahren als Zahlungsabwickler nicht mehr erste Wahl sein werde, habe aber keine dramatischen finanziellen Auswirkungen. In 2020 dürfte das eBay-Geschäftsvolumen bei PayPal nur noch rund 4% betragen, so die Schätzung der Barclays-Analysten.Die Kursschwächen bei der PayPal-Aktie seien daher nicht gerechtfertigt. Investoren sollten diese als Einstiegsgelegenheit betrachten.Analyst Darrin Peller glaubt, dass in der Guidance von PayPal für 2018 viel Konservatismus steckt. Gründe für eine wesentliche Abschwächung der Umsatzentwicklung seien nicht ersichtlich. Möglichkeiten bei der Preisgestaltung, die Venmo-Monetarisierung und Kapitalrückflüsse dürften dagegen eher für Aufwärtspotenzial sorgen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link