Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

50,666 EUR -0,68% (19.07.2017, 14:33)



Nasdaq-Aktienkurs PayPal-Aktie:

58,96 USD +2,40% (18.07.2017, 22:14)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) stellt eine Technologieplattform bereit, die digitale und mobile Bezahlungsvorgänge rund um die Welt ermöglicht. Die Zielgruppe sich Verbraucher, Händler, Freunde und Familie. Das Unternehmen war früher unter dem Dach des Auktionsdienstleister eBay Corp. tätig und ging im Juli 2015 nach einer Konzernausgliederung als unabhängige Gesellschaft an die Börse. (19.07.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von Andreas Deutsch, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Payment-Konzerns PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) zu kaufen.PayPal arbeite mit Visa künftig auch in Europa zusammen. In den USA und im Asien-Pazifik-Raum würden die Unternehmen schon kooperieren, nun werde diese Zusammenarbeit auf Europa ausgeweitet. Das Ziel: die beschleunigte Umsetzung sicherer und bequemer Online-, In-App- und Ladenzahlungen. Die neue Kooperation sollte der PayPal-Aktie weiteren Schwung geben.Der US-Titel sei mit einem 2018er-KGV von 25 bewertet, was angesichts des erwarteten Gewinnwachstums von 18 Prozent nicht teuer sei. Positiv hinzu komme, dass der Mobile-Payment-Markt gerade erst am Anfang stehe. Doch schon jetzt zeige sich, welches Payment-Unternehmen in einer bargeldlosen Welt eine bedeutende Rolle spielen werde. PayPal sollte dabei sein.Die PayPal-Aktie ist ein Kauf, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.07.2017)XETRA-Aktienkurs PayPal-Aktie:50,68 EUR +0,80% (19.07.2017, 14:38)